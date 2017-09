Juan Carlos Medina: "Dependemos de nosotros mismos"

Lobos BUAP sufrió su otra derrota más en su estadio (Foto: Rodrigo Peña | VAVEL México)

Lobos BUAP sufrió un importante revés al perder por marcador de 1-3 en su propia cancha ante el cuadro de Monarcas Morelia. Después del partido, Juan Carlos Medina habló con los medios de comunicación sobre la dolorosa derrota del cuadro licántropo.

“Duele mucho porque es en casa y porque no lo habíamos presupuestado. Hay muchos factores, las condiciones no nos favorecieron aunque es nuestra casa”, comentó.

Señaló que el descalabro fue una combinación de las pifias de los universitarios y los aciertos de los purépechas. “Creo que te vas con mucha impotencia porque al fin y al cabo, con todo respeto a Morelia, te acaban matando los propios errores. Ellos son un equipo de bastante experiencia y mucha calidad, aprovecharon las que tuvieron. Fue así de claro el partido”.

Además, el ex jugador de Atlas y América diagnosticó que la falta de contundencia es el mal que tiene a Lobos BUAP sumergidos en una seguidilla de malos resultados. “Nada más no la metemos. El equipo propuso. Aun perdiendo, el equipo no deja de proponer. Para mí, el equipo está como empezamos al inicio del torneo y tuvimos la racha positiva. Dijimos que no podíamos hacer fiesta con un globo o estar festejando”.

Posteriormente, señaló que el cuadro universitario debe seguir jugando de la manera en la que venía haciendo para retomar la senda del triunfo. “Esta mala rachita es parte del futbol y lo único que yo creo es que debemos de seguir trabajando porque si el equipo juega con la actitud que tuvo el segundo tiempo, le damos la vuelta al partido”.

Finalmente, fue enfático para recalcar que el destino de los dirigidos por Rafa Puente del Río está en sus propias manos: “Así es el futbol y estamos como empezamos. Dependemos de nosotros mismos, queda mucho por delante y a volver a trabajar como lo hemos estado haciendo”, finalizó.