Rafael Puente: "El triunfo es vital"

Foto: Vavel México / Gerardo Cano

Lobos BUAP ha vivido un auténtico tobogán futbolístico en las últimas fechas del Apertura 2017, pese a jugar a su nivel y mantener su estilo de juego, el técnico de Lobos BUAP, Rafael Puente del Río recalcó su responsabilidad con el funcionamiento del equipo por lo que están obligados a ganar este sábado ante Monarcas Morelia para evitar un mayor ambiente de presión en la lucha por el no descenso.

Puente aseguró que Lobos trabaja a marchas forzadas para sacar tres unidades que son vitales a la mitad del campeonato.

“Ha sido una semana muy positiva y queremos hacer valer la condición de local en la cual estamos obligados a ganar el sábado. Presión no tenemos, pero no evadimos la realidad y si bien no hemos tenido buenos resultados, el funcionamiento ha sido positivo y tenemos que mantenernos en esa línea”.

El entrenador de los licántropos destacó el nivel de la monarquía al considerar que va en línea ascendente así como logró mantener la categoría en el Clausura 2017, por lo que su equipo aspira a ganar jugando bien al fútbol.

“Es un rival que tiene un par de resultados positivos y viene en línea ascendente, conservó la categoría jugando bien al fútbol el anterior torneo y mantiene su objetivo primario, ante eso tenemos una extraordinaria oportunidad para retomar nuestro juego acompañado de tres puntos”, dijo.

Pese a sumar un punto de los últimos nueve disponibles aseveró que se mantendrán trabajando por lograr el funcionamiento mostrado en esos partidos, ya que considera que están más cerca de ganar respetando su idea de juego.

“Nuestra idea la hemos puesto en manifiesto en cualquier cancha salvo en Ciudad Universitaria con Pumas y seguiremos por ese camino pues estamos convencidos de que estamos más cerca de la victoria respetando nuestra filosofía”, aseveró.

Por su parte, los elementos Lucero Álvarez y Luis Quiñones son las bajas para su plantel en el enfrentamiento del sábado, y salvo el regreso de Pedro Aquino y Luis Advíncula de la selección peruana, el par de universitarios son los únicos elementos con los que no podrá contar para enfrentar a Morelia.

“Mantenemos la ausencia de Luis Quiñones y Lucero Álvarez, los demás ya se reintegraron como Juan Carlos Medina y salvo la llegada de Pedro Aquino y Luis Advíncula de su selección que esperemos lleguen en buenas condiciones, estamos completos este sábado fuera de esas bajas por la fecha FIFA”, concluyó.