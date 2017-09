Resultado y goles del Atlas 1-1 Lobos BUAP de la Liga MX 2017

Google Plus

VIDEO l 1-1: Amaury Escoto aprovecha una pelota que queda dentro del área para conseguir el empate.

VIDEO l 1-0: Daniel Arreola conecta de cabeza dentro del área para el 1-0.

Termina el partido. Lobos BUAP rescata el empate en la cancha del Estadio Jalisco.

89' Amaury Escoto remata dentro del área.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE LOBOS!

87' Daniel Arreola anota el gol que le da la ventaja a los Zorros.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ATLAS!

84' ¡Cerca Lobos! Una serie de disparos que ataja Miguel Fraga y que despeja la defensiva del Atlas terminan por dejar el 0 en el arco rojinegro.

80' Jugada de fantasía de Cabo que termina en disparo que ataja de manera excelente José Francisco Canales.

78' Disparo de Tabo que él mismo vuela. Atlas pierde la oportunidad de abrir el marcador.

74' Cambio de Lobos: Sale Emilio Sánchez; ingresa Omar Tejeda.

68' ¡La que se perdió Escoto! Disparo que pega en el palo.

60' Cambio de Lobos Buap. Sale Luis Quiñones y entra Amaury Escoto.

58' Cambo de Atlas: Sale Luis Reyes y entra Daniel Arreola.

51' Jonathan Fabbro remata un centro de Olvera y el balón pasa muy cerca del poste izquierdo.

46' Arranca la segunda mitad.

45' Termina la primera parte Atlas y Lobos BUAP están sin goles

44' Atlas ha sido dominado desde la expulsión de Barreiro

41' Los Quiñones están siendo claves para la ofensiva de Lobos BUAP

38' ¡Fraga! Gran atajada del portero atlista sobre el cabezazo de Quiñones

35' Falta a favor de Lobos

33' ¡Roja! Estiben Barreiro otra vez es expulsado por una falta que fue con la pelota sin intención

30' Media hora de juego y no hay goles, eso sí mucha emoción en los marcos

28' Tiro de esquina para Lobos BUAP

25' Ambos equipos buscan pelear por la pelota sin perder su idea de juego, las ofensivas han sido claras pero los porteros han estado en muy buena forma

22' Quiñones quiere quitarse la espina pero sólo genera disparos lejanos sin mayor peligro

18' ¡Fraga! Gran atajada del portero rojinegro para evitar la caída de su marco

14' Disparo lejano de Matías Alustiza, la academia genera peligro cuando llega por las bandas

10' ¡La falló! Julián Quiñones falló la penaa máxima y seguimos sin goles

9' ¡Penal! El árbitro marca penal a favor de Lobos BUAP!

6' Lobos mantiene la escencia de su juego buscando ser ofensivos

4' Primera jugada de peligro y la realiza Matías Alistiza

1' Arranca la acción en el Estadio Jalisco!

Atlas: Fraga, Madueña, Barreiro, Aguirre, 'Hueso', Garnica, Macue, Vigón, Uvaldo Luna, Fidel, Alustiza

Lobos BUAP: Canales, Cercado, Treviño, Olvera, Sánchez, Godínez, Tercero, Aquino, Quiñones, Advíncula, Quiñones

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Atlas vs Lobos BUAP, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Jalisco. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de VAVEL.

Tras la derrota sufrida el pasado fin de semana, el entrenador de los Rojinegros, José Guadalupe Cruz, se fue molesto con el accionar de su escuadra: "Nuestro partido fue malo en términos generales, aunque cerramos bien los últimos minutos. Pero este equipo no está para jugar bien solo ese tiempo, en el segundo tiempo mejoramos las circunstancias del encuentro, pero no me ha gustado mi equipo".

El Atlas vs Lobos BUAP se llevará a cabo en la cancha del Estadio Jalisco, inmueble ubicado en la ciudad de Guadalajara y que cuenta con capacidad para cerca de 55 mil espectadores.

El actual goleador del Apertura 2017, Julian Quiñones, se mostró tranquilo pese a la derrota sufrida ante América: "Tenemos que mejorar muchas cosas, ser autocríticos para saber en qué estamos fallando para corregir para el martes ante Atlas. A pesar de la derrota el equipo no baja la cabeza, siempre está fuerte mentalmente y toca esperar al siguiente partido".

Atentos a Julian Quiñones | Quiñones es el goleador de Lobos BUAP, conisguió un doblete nada más y nada menos que contra el América el partido pasado y se perfila a ser un ídolo para la afición de la manada.

Atentos a Matías Alustiza | El argentino naturalizado mexicano es la máxima referencia en ataque y uno de los jugadores más importantes en el ataque rojinegro, se encuentra en la disputa por el título de goleo, y anotó gol en el último partido de liga.

La escuadra de Lobos BUAP sufrió su segundo descalabro consecutivo en lo que llevan de torneo, aunque dando un buen desempeño y jugando bien al fútbol, los universitarios fueron derrotados por el América con un apretado marcador de tres goles por dos el pasado fin de semana.

Atlas no ha podido sumar en tres fechas, llegan al partido con una racha gris de tres derrotas consecutivas, por lo que quieren sacarse esa espina clavada y qué mejor que hacerlo en contra de un rival directo en la disputa por salvar la categoría.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Atlas vs Lobos BUAP en vivo, correspondiente a la 6ª jornada del Apertura 2017 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Jalisco a partir de las 20:30 horas.