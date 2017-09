César Cercado: "Dejamos todo en la cancha"

Google Plus

(Foto: Rodrigo Peña I VAVEL)

Los Lobos de la BUAP tuvieron su primer descalabro en la Liga Bancomer MX como locales, alejándose de la punta del torneo, a pesar de esto, en Ciudad Universitaria, los ánimos son buenos por el desempeño y variantes que ha tenido el equipo.

Al finalizar el encuentro, el defensor central de Lobos, César Cercado atendió a los medios en zona mixta, aseverando que se van tristes por la derrota de este sábado: "Tristes por el resultado, nosotros siempre tratamos de proponer, estamos en casa y desafortunadamente no se nos dio el resultado. Seguiremos trabajando y ahora tendremos una doble jornada y trataremos de sacar buenos resultados".

Cercado Luna reconoció que los partidos ante los equipos "grandes" siempre se quieren ganar, aunque aún no lo han logrado este torneo: "Contento, no había tenido la oportunidad de jugar contra el América, es algo que uno sueña, siempre se quiere ganar estos partidos, tristemente no lo pudimos conseguir".

Para el 'Loco', la actitud que ha dejado el equipo en la cancha es muy buena y de ahí se puede partir a corregir: "Nosotros somos 28 jugadores que luchamos por el puesto y los que jugamos sabemos que dejamos todo en la cancha y a pesar del descalabro tendremos que seguir trabajando para no cometer los mismos errores".

Finalmente, Cercado recalcó que se tiene que olvidar esta derrota para corregir el rumbo: "Tenemos que darle vuelta a la página y hoy mismo termina esta derrota y a partir de mañana deberemos enfocarnos en el duelo contra Atlas para sacar un buen resultado".