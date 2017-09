Julian Quiñones: "Tenemos que mejorar muchas cosas"

(Foto: VAVEL | Rodrigo Peña)

Este sábado 19 de agosto, Lobos BUAP enfrentó al Club América en duelo correspondiente a la fecha 5 del Apertura 2017. En un partido lleno de emociones, la Jauría tuvo reacción y tras verse abajo en el marcador por dos goles, pudo empatar de la mano de Julian Quiñones quien anotó en un par de ocasiones, sin embargo, Oribe Peralta terminó por darle el gol del triunfo a la visita.

Luego de la polémica en la que estuvo envuelto hace un par de semanas, Quiñones regresó a la actividad con la Jauría y se hizo pesar en el marcador, situación por la que se mostró contento y agradecido con quienes lo apoyaron, aunque no quiso ahondar en la situación que vivió con William Palacios.

"No me desconcentré en ningún momento, todo el cuerpo técnico me apoyó, mis compañeros estuvieron pendientes de mí y gracias a ellos pude marcar, lastimosamente no se dio el resultado que esperábamos pero seguimos luchando y entrenando fuerte".

Sin mucho tiempo para corregir errores, Lobos visitará este martes a Atlas, por lo que Julian destacó la importancia de que el equipo tenga autocrítica para seguir mejorando.

"Tenemos que mejorar muchas cosas, ser autocríticos para saber en qué estamos fallando para corregir para el martes ante Atlas. A pesar de la derrota el equipo no baja la cabeza, siempre está fuerte mentalmente y toca esperar al siguiente partido".

Tras cinco jornadas disputadas, Julian Quiñones lidera la tabla de goleo individual tras haber anotado en 5 ocasiones, situación que ilusiona al colombiano aunque sabe que al final, el mérito no es individual sino grupal.

"Me ilusiona mucho pero no hay que dejar atrás el trabajo grupal que es lo que importa, si seguimos jugando como equipo voy a salir campeón de goleo", finalizó.