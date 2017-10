Alex Mejía: “No tenemos miedo a nada”

(Foto: Ezequiel Gasca - VAVEL México)

No hay miedo en León para enfrentar a una de las mejores, si no es que la mejor, plantillas de México, como es la de los Tigres de la UANL, y menos ahora que suman ya cuatro victorias consecutivas y la llegada del 'Chavo' Díaz ha dado una inyección anímica importante según la percepción de Alex Mejía, quien dijo que no importa el dinero sino el desempeño dentro del campo.

"Sabemos que Tigres es rival de mucho peso, pero cuando un equipo viene en crecimiento y enchufado es muy importante. En este equipo no tenemos miedo a nada. El sábado no importa quién tenga mejor chequera, somos 11 contra 11 en la cancha", dijo en conferencia de prensa.

A sabiendas que los Tigres serán un rival de verdadero cuidado, 'el Capo' resaltó que en la Fiera no existe miedo a nada, y es que en la cancha todos son iguales y se juega de once jugadores, nadie está en desventaja.

“No tenemos miedo de nada, somos once contra once y en la cancha el que mejor ponga futbol, el que mejor ponga todo lo que tenga, creo que va a obtener algo positivo, acá no se vale si tienes mejor chequera que el León o que otro equipo, acá es en la cancha y allí el que se imponga seguramente va obtener algo positivo”.

Finalmente, y respecto al trabajo que han tenido con Gustavo Díaz, Mejía apunto que "hemos entendido rápidamente la idea del profesor. La generación de juego y opciones de gol han sido importantes".