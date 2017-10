Juan Cornejo: "El equipo tiene mucho más confianza"

Google Plus

(Foto: Rodrigo Peña - VAVEL México)

Si algo faltaba en el León, era confianza. Y hoy, gracias a una racha de cuatro partidos consecutivos con victoria y luego de darle una 'sacudida' en la interna al plantel con todo y cese de técnico, Juan Cornejo ya ve el progreso que ha tenido su equipo, principalmente en el aspecto anímico.

"El equipo se ve diferente a la primera fecha, creo que el equipo tiene mucho más confianza que los primeros partidos y eso por ahí se notaba en los resultados y en el marcador", destacó el andino en conferencia de prensa.

A sabiendas que una mala racha implicó la salida de Javier Torrente, el lateral chileno destacó el cambio que ha tenido la Fiera en lo futbolístico, subrayando la gran confianza que les ha dado Gustavo 'el Chavo' Díaz, así como las herramientas de trabajo.

"Estos cuatro partidos lo hemos hecho de muy buena manera, hemos jugado muy bien y más que nada ha sido el trabajo que hemos hecho durante la semana, el Profe nos ha dado las herramientas como para poder enfrentar a los rivales en la cancha".

Finalmente Cornejo destacó que en lo personal se ha "sentido muy bien, este último partido creo que lo he hecho de buena manera y el Profe me dio la confianza para el fin de semana", por lo que espera mantenerse entrenando y subir el nivel para mantenerse en el once inicial.