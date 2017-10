Elías Hernández: "Quiero ganarme un lugar"

Google Plus

El "Patrullero" habló en la CDMX (Foto: Javier Juárez)

El Hexagonal Final está a punto de extinguirse, los países que buscarán en Rusia el próximo año ser los mejores del mundo ya están colocándose, la Selección Mexicana tiene su lugar asegurado, pero el plantel todavía puede tener varios ajustes. Juan Carlos Osorio cuenta con una base consolidada, pero quedan huecos por llenar. Elías Hernández lo sabe y levanta la mano para ser uno de los jugadores que puedan sellar esos espacios: “Quiero aprovechar el llamado, es una nueva oportunidad, espero que me den minutos para poder aportar lo mío”, dijo Elías al reportar con el Tricolor en la CDMX para los juegos frente a Trinidad y Tobago y Honduras.

El “Patrullero” se atrevió a "pedirle" minutos al técnico nacional: “Vengo con la idea de ganarme un lugar, estoy con la disposición de hacer bien las cosas, espero tener los minutos necesarios para poder mostrarme, aportar mi futbol y buscar un lugar en el próximo Mundial”, advirtió Elías.

Hernández se perdió la anterior concentración por una lesión, pero ahora está listo para jugar. “Queremos cerrar fuerte, terminar en primer lugar, ya estamos calificados, pero son dos juegos importantes, los tenemos que tomar con seriedad, necesitamos buenos resultados”, pidió.

Elías insistió en no menospreciar a los rivales: “No nos podemos relajar, la competencia todavía no acaba”, indicó.

Sobre el hecho de jugar lejos del Estadio Azteca, Hernández no lo ve mal: “Creo que no deja de jugarse en México, eso es importante, además la Selección tiene el apoyo de la gente en todas partes”, destacó.

RENACER ESMERALDA

En relación al buen momento que vive él y todo el León, Elías lo tomó con calma: “Vamos paso a paso, llevamos cuatro triunfos consecutivos, recuperamos la confianza, eso era muy importante, el equipo lo necesitaba, ahora estamos en una mejor posición en la tabla”, cerró el veloz jugador.