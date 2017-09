Yarbrough le responde al “Chavo” Díaz

Google Plus

Yarbrough y Felipe Rodríguez tienen una competencia sana. (Foto: Club León)

William Yarbrough recuperó su lugar en la portería esmeralda a la par del arribo de Gustavo Díaz. El “Chavo” no se fijó en las pifias que tuvo el guardameta estadounidense en el arranque del torneo y decidió regresarle su puesto bajo los tres postes. Felipe Rodríguez aceptó deportivamente la decisión. El rubio guardameta no ha estado en su mejor nivel, él lo sabe, ya también erró en su regreso, pero espera responderle al nuevo domador esa confianza que le tiene. Frente al América William mostró destellos de su calidad: “Estoy muy agradecido con la confianza que me brinda el técnico, yo tengo que retribuirle todo eso en el terreno de juego”, indicó el portero del León.

La relación con el público esmeralda no es la de años atrás, William lo sabe. Él espera recuperar esa unión que tenía con la tribuna: “La gente de León es muy metida, eso se agradece, obviamente que partidos como el del miércoles me ayudan a tener más confianza, la victoria nos sirvió muchísimo a todos”, expresó.

Yarbrough recalcó el triunfo emotivo frente a las Águilas: “La victoria fue muy importante, la tabla general está apretada, creo que el partido del miércoles fue un buen espectáculo para todos los aficionados del futbol, todos crecemos en confianza con ese tipo de partidos”, destacó William.

El seleccionado estadounidense habló del trabajo que ha hecho el “Chavo” Díaz: “Confiamos mucho en la propuesta del profe Gustavo, creo que se ha visto reflejado en los anteriores partidos, América es un equipo bien dirigido, hacen un futbol bastante ofensivo. Nosotros nos supimos sobreponer a eso”, resaltó.

Ya instalados entre los mejores ocho equipos del torneo es momento de apretar: “Tenemos que seguir con el mismo trabajo, estamos convencidos de nuestra idea futbolística, los resultados se nos están dando”, dijo.

Los jugadores son los únicos capaces de lograr que el equipo verde no caiga: “A nosotros nos corresponde mantener esa fortaleza, tenemos que seguir con nuestra buena racha”, cerró Yarbrough.