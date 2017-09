'Fer' Navarro: "Vencer a América llenaría de confianza"

Google Plus

(Foto: Ezequiel Gasca - VAVEL México)

Hay confianza en León, y mucha, por hacer un partido digno este miércoles en la reanudación de la Liga Bancomer MX tras el sismo suscitado el martes pasado en nuestro país. La vitrina para el regreso no podrá ser mejor, y es que América visitará en Nou Camp con la encomienda de llevarse los tres puntos, sin embargo en el bajío la mentalidad es distinta.

“Lo hicimos hace dos torneos, tuvimos un buen partido y un gran resultado con ellos (América) y nos alcanzó para llegar a una semifinal posteriormente, un rival como estos y en casa sin duda que sacando el triunfo nos pondrá arriba en la tabla y será un envión anímico y nos llenara de confianza para los siguientes partidos”, declaró Fernando Navarro este lunes.

A sabiendas que las Águilas son "un gran equipo, con un gran entrenador que lo ha demostrado en cada equipo en el que ha estado, que le gusta ir al frente", Navarro confía en los argumentos de su equipo para salir airosos en el duelo de esta media semana y que lógicamente significaría un repunte aún más importante en la clasificación.

Finalmente 'Fer' dejó en claro que internamente hubo un acuerdo con todos los miembros de la plantilla para hacer un donativo monetario a las víctimas del terremoto registrado en México el pasado 19 de septiembre, sin embargo prefirió no dar detalles respecto a esto, aunque sí confirmó la ayuda.

"No soy quién para decir cuánto o qué vamos a hacer, pero vamos a donar parte del sueldo para esta noble causa y si el equipo lo considera necesario lo anunciaremos y si no, no. Al final de cuentas es ayudar y que ese dinero les llegue a las personas más necesitadas y que podamos ayudar aunque sea un poco”, cerró.