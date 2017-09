'Ratón' Ayala quiere el liderato de la Copa MX

Google Plus

Rubén ya estuvo en el banquillo de La Fiera cuando se dieron las salidas de Tena y Pizzi. (Foto: CLUB LEÓN)

El técnico interino de La Fiera, Rubén Ayala, habló antes de su salida de la ciudad guanajuatense rumbo a Oaxaca, para enfrentar esta noche a los Alebrijes en la Copa MX. Hombre de pocas palabras pero siendo concreto, el estratega responsable del equipo Sub 20 del Club León, habló primeramente sobre la destitución de Javier Torrente.

“Es un golpe duro, pero los entrenadores están preparados ya. Tienen las maletas hechas para ir o para que los contraten. Así que, yo creo que los entrenadores siempre van a ser así”.

La crisis de la plantilla, se evidenció aún más con el cambio de timón en el banquillo; por lo que, a su arribo al primer equipo, el ‘Ratón’ se encontró en los entrenamientos, a “Un equipo cansado, desesperado, porque el hecho de no ganar en casa siempre es problemático”. De hecho, al practicar vio "a un equipo desordenado en sí. Tuve un día para trabajar el domingo, ayer casi no trabajamos nada. Así que en realidad, no pudimos haber trabajado mucho”.

Además, la presión por carecer de resultados positivos en el Nou Camp, hizo que –a opinión del Patoruzú- el equipo se desordenara “futbolísticamente hablando, porque a veces no bajan, a veces no suben, a veces no hacen los recorridos. Pero dentro de todo, los chicos se han portado bien”.

A pesar de que los del Bajío no pasan por su mejor momento, el técnico campeón con Pachuca en 2001 y 2003 y finalista con los Esmeraldas Sub 20 en 2013 y 2016, subrayó que el nuevo director técnico recibirá a “Un buen plantel, quizás son 22, 23 jugadores, dónde cada uno tiene su mérito y cada uno tiene su característica, pero se va a encontrar con un equipo donde valga la pena”.

Pero mientras se anuncia al nuevo estratega, el exfutbolista argentino afirmó que van a la capital oaxaqueña con el objetivo de vencer a los Alebrijes de la Liga de Ascenso, para aspirar al liderato general de la competencia en la Copa MX y así recibir todos los duelos definitorios en el Estadio León.