Monterrey, una "verdadera prueba" para Torrente

(Foto: Ezequiel Gasca - VAVEL México)

Con la idea firme de seguir viendo mejoría en el juego de su León, Javier Torrente recibirá este sábado a los Rayados de Monterrey en un partido que, sabe, será un dura prueba y servirá como parámetro para medir la capacidad de su plantilla y comprobar si el trabajo realizado en los entrenamientos hará efecto, según lo declaró previo a éste.

"Ante Monterrey será muy difícil, un rival que tiene seguramente la misma estrategia de partidos anteriores. Nosotros deberemos tener un alto grado de concentración para no distraernos, para que no nos marquen y que no se vaya cuesta arriba el partido. Siempre que enfrentamos a equipos importantes de la Liga, son parámetros para uno", declaró el argentino.

Tomando en cuenta que Rayados llega como el líder de la competencia, 'Lucho' destacó que en caso de que se le llegue a vencer, seguramente la confianza incrementará considerablemente: "Todos los partidos son claves, pero esto es una prueba que si uno logra vencer al líder, por supuesto que la confianza aumenta de manera positiva".

Luego de informar que su lateral Fernando Navarro podría ya reaparecer en este cotejo, Torrente dejó en claro que no cambiará ni estrategia ni parado táctico para enfrentar al poderoso arsenal del cuadro regio, pues su filosofía será siempre el no renunciar al ataque tan característico.

"No vamos a resignar en ningún momento el espíritu ofensivo que este equipo tiene, contamos con la recuperación de jugadores para llegar con el mejor once posible para el sábado. Si tenemos oportunidad de ganar en casa, por supuesto que nos meteríamos de plano en la pelea", cerró.