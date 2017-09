Pumas, ¿Un clásico o tres simples puntos?

(Foto: Imago7)

Los enfrentamientos entre los equipos denominados ‘Grandes’ siempre serán los de mayor atención, tres de ellos cargan con la etiqueta ‘Clásico’, pero los demás son mal interpretados y son considerados clásicos de igual manera, este error es muy común debido a la atención que se terminan llevando este tipo de encuentros porque obviamente no es lo mismo un “América vs Chivas” que un “Chivas vs Cruz Azul”, la pasión con la que se encaran estos duelos son diferentes, la ambición de ganar no es la misma, la única similitud que existe en este tipo de enfrentamientos es la obligación, ya que como eres un equipo grande, tú tienes la obligación de ganar TODO y si no lo logras ese partido será considerado como un fracaso.

Pumas y Cruz Azul han forjado una rivalidad muy interesante, desde emocionantes duelos en fase regular hasta aguerridas fases eliminatorias y finales por el título, pero por alguna razón ciertos sectores de ambas aficiones no consideran a este enfrentamiento como un ‘Clásico’, para la gente de Pumas el odiado rival es el América y quizás Tigres por el honor universitario, por otro lado, en la Noria tienen como rival principal al América, si bien es cierto que la Maquina ha forjado un tipo de ‘Paternidad’ sobre la escuadra felina cada vez que visita el Olímpico Universitario, esto no ha sido suficiente.

También es cierto que ambas escuadras han tenido interesantes intercambios de jugadores, principalmente en la zona ofensiva, jugadores que brillan en Pumas han terminado de alguna manera en Cruz Azul, pero nada más, no existe algún motivo que propicie el odio deportivo entre ambos equipos, ni siquiera la traición de Palencia a la Maquina ha sido factor para aumentar la rivalidad entre ambos equipos, la falta de ese sentimiento de odio, de querer ver a tu rival arrastrándose, de gozar sus malas rachas, la ausencia de todos estos factores son claves para otorgarles el título de clásico y ni hablar de un posible ‘Derby’ ya que Cruz Azul nació en Hidalgo.

Eso sí, hay que dejar muy en claro que por más que no sea un clásico tampoco son solo tres puntos, el hecho de que se enfrenten dos equipos grandes lo hacen un duelo IMPORTANTE, no hay que devaluar ni sobrevalorar este enfrentamiento, quizás en unos años pueda añadirse a la lista de clásicos de este país.