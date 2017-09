Pachuca vs Cruz Azul en vivo online en Liga MX 2017 (0-0)

Google Plus

El último Pachuca vs Cruz Azul se dio en la fecha 16 del torneo Clausura 2017 en la cancha del Estadio Hidalgo. Esa noche, el marcador culminó con un empate a dos; por la Máquina anotaron Ruíz y Cauteruccio, mientras que por los Tuzos, fueron Jara y el 'Conejo' Pérez.

El Pachuca vs Cruz Azul de esta noche se llevará a cabo en la cancha del Estadio Hidalgo, inmueble ubicado en Pachuca de Soto, Hidalgo y que cuenta con capacidad para poco más de 27 mil espectadores.

Atentos a Edgar Méndez | El mediocampista ibérico ha dejado en claro desde sus primeros minutos sobre la cancha su gran valía en el esquema de Paco Jémez. Su gran despliegue físico y serenidad de cara al arco lo han convertido en uno de los consentidos de la afición celeste.

Atentos a Jorge Hernández | El “escudo” del equipo blanquiazul pasó por una baja de juego la cual fue notable durante sus primeros partidos en el torneo, sin embargo con el pasar de las jornadas el casaca número 16 parece haber regresado a su nivel. Su entrega en cada disputa por el balón y buena selección de pases será fundamental para frenar al ataque rival.

Por su parte, parece ser que el cuadro cementero ha encontrado el estilo de juego ofensivo que tanto su técnico como su fiel afición habían buscado. La combinación de jóvenes canteranos, experimentados jugadores nacionales y extranjeros de gran calidad parecen ser la clave para poder acabar con la sequía de títulos que el equipo arrastra desde hace ya varios años.

Los pupilos de Diego Alonso no están pasando por su mejor momento, y es que a pesar de no haber mostrado un mal funcionamiento a lo largo del torneo, los resultados no los han acompañado. Sin embargo, se espera que con la recuperación de jugadores importantes que se encontraban lesionados, el equipo pueda volver a los primeros planos.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Pachuca vs Cruz Azul en vivo, correspondiente a la 11ª jornada del Apertura 2017 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Hidalgo a partir de las 21:06 horas.