Christian 'Chaco' Giménez, símbolo azul y tuzo

Christian Eduardo Giménez Cruz 'Chaco', nacido en la ciudad norteña Resistencia, Argentina, llegó al fútbol mexicano desempacado del CA Independiente de Avellaneda, como medio centro ofensivo, en el segundo semestre de 2004, para los Tiburones Rojos de Veracruz.

Es bien conocida la trayectoria futbolística de este gran jugador, ídolo de los aficionados azules, que se han encariñado con él, por su gran calidad como jugador pero sobre todo como ser humano, el cual constantemente pone de manifiesto en un sinnúmero de oportunidades que se le presentan. Como se ha mencionado, de una trayectoria brillante y gran calidad de juego, ha trascendido en los equipos que ha jugado por las virtudes antes mencionadas lo cual ha permitido que sea un referente indiscutible en las alineaciones de los entrenadores, aunque últimamente, no ha tenido la regularidad deseada, entrando de cambio y en ocasiones siendo el que incline la balanza en favor de los 'azules'. Buen manejo de vestidor, que junto con los veteranos del equipo, en esta etapa con Paco Jémez, han logrado mantener unidos a los jugadores, lo cual se ha visto reflejado para satisfacción de los aficionados con ese cuarto lugar en la tabla general, a pesar de que digan lleva demasiados empates y pocas victorias, refleja, como, con una buena dirección, arenga y disciplina se puede lograr estar en los primero lugares a los que siempre el Cruz Azul ha tenido acostumbrado a sus seguidores.

Su trayectoria futbolística ha estado llena más de éxitos que fracasos, siendo la mejor época, la vivida con los 'Tuzos' del Pachuca, pero antes, tal como se señaló líneas arriba, llegó al Veracruz; en el 2005 fue fichado por el América en donde jugó el Apertura 2005 y el Clausura 2006, logrando obtener con este club el título Campeón de Campeones y Campeón de la CONCACAF.

Arriba al Pachuca, época dorada

Es en el Apertura 2006 cuando pasa a formar parte de las huestes del Pachuca, es en ese equipo donde se consolida como uno de los mejores jugadores extranjeros que han llegado a México, al conseguir la Copa Sudamericana 2006, derrotando con un marcador de 2-1 al Colo Colo de Chile. Siendo el 'Chaco' el anotador del gol del triunfo.

Continúa en ascenso su trayectoria ganando con los de la 'Bella Airosa' el Clausura 2007, en un par de ocasiones obtienen la Copa de Campeones de la CONCACAF, así como la primera Súper Liga Norteamericana. Cinco títulos con los 'Tuzos' de Pachuca.

Su llegada al Cruz Azul

Desde su incorporación el 19 de diciembre de 2009, cuando fue traspasado al Cruz Azul, no ha podido obtener un título de Liga, a lo más se han acercado es al Subcampeonatos los cuales les han dejado con un sabor a derrota, no obstante, salvo en su primera temporada, en donde se mostró muy por debajo de su nivel, teniendo demasiados altibajos al igual que el resto del equipo. En el 2010 empieza a tomar un cariz de ídolo, consolidándose con 'La Máquina', en donde después de no poder derrotar a uno de su más acérrimo rival, América, logra el gol del triunfo. Por otro lado, el 15 de mayo de 2011 estuvo involucrado en un problema después de perder la semifinal contra Monarcas Morelia, el altercado fue por culpa de un aficionado del Morelia, intruso en la cancha, donde el pleito inició, los dos equipos fueron sancionados, con 6 partidos de sanción al 'Chaco', José de Jesús Corona con 6 y Miguel Sabah con 3 partidos, perdiéndose la final. Es considerado uno de los mejores extranjeros en el fútbol mexicano.

En el mes de julio de 2013 recibió la carta de naturalización que lo hace legalmente mexicano.

Feliz el 'Chaco' con sus papeles naturalizado mexicano | Foto: Info7.mx

Cruz Azul Campeón de la CONCACAF 2014

..."cuando uno se encariña con una institución como esta es lo máximo darle un título"...​

En el Estadio Nemesio Diez, el 23 de abril de 2014, se disputa el partido de vuelta de la final contra los 'Diablos Rojos' del Toluca, el cual terminó empatado a 1 gol. Cruz Azul termina coronándose campeón por el gol de visitante y se convierte en el Club con más títulos conseguidos en este rubro; cabe destacar que al finalizar el partido Christian 'Chaco' Giménez rompió en lágrimas de llanto. El jugador siente que merecían el título y mencionó que se lo debía a la afición y además dice "cuando uno se encariña con una institución como esta es lo máximo darle un título".

El 10 de agosto de 2013 fue convocado por primera vez a la Selección Mexicana, con la que debutó el 14 de agosto de 2013, jugando 70 minutos ante Costa de Marfil, debido a una falta tuvo que abandonar el campo.

Ante Costa de Marfil debuta como mexicano | Foto: Taringa.mx

Los mejores goles del 'Chaco' con el Cruz Azul

"Cruz Azul se encuentra en una etapa positiva gracias a que se le han dado los resultados"

Este 2017 puede ser el año del adiós del 'Chaco' Giménez, ya con 36 años a cuestas con la calidad intacta pero en lo físico no está para los 90', y en este tipo de competencias, el español Paco Jémez y sus dirigidos no se pueden dar el lujo de esta ventaja; en entrevista el 'Chaco' afirma que "Cruz Azul se encuentra en una etapa positiva gracias a que se le han dado los resultados", por lo que se presume Jémez seguirá echando mano de lo mejor que tiene, no se duda de las virtudes y cualidades de este gran jugador Christian Giménez pero sí de su respuesta física. Se desconoce a ciencia cierta cuál será su destino, algunos lo colocan de regreso al Pachuca, otros en el Boca Juniors; pero por su parte, él desea retirarse en el Cruz Azul, como Campeón en el Club de sus amores. Cada que recuerda este inevitable momento las lagrimas asoman en sus ojos, pero no lagrimas de arrepentimiento o dolor, sino lagrimas de no poder seguir jugando y vistiendo los colores de la franela de 'La Máquina'. No sabemos su destino, pero seguro seguirá con los 'Celestes' y porque no tal vez algún día no muy lejano dirigiendo los destinos de este Cruz Azul, ávido de triunfos y logros.