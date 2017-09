¿Llegó el momento de Flores?

(Foto: Agencias)

Luego de que Gerardo Flores volviera a ser tomado en cuenta por Cruz Azul, el jugador se dijo contento por esta nueva oportunidad y prometió dar lo máximo para volver a la titularidad en el equipo, Flores vivió grandes momentos en la máquina, era un titular indiscutible y sus grandes actuaciones lo llevaron a la selección, sin embargo algunas lesiones en su rodilla terminaron mermando su rendimiento lo que termino costándole la titularidad y la salida del equipo.

Ahora bajo la dirección técnica de Paco Jémez, Flores busca hacerse de un lugar en su once inicial, Mendoza ha sido el titular dentro del esquema de Jémez y en lo que va del torneo Flores solamente ha disputado 10 minutos, dentro del torneo de Copa ha visto más actividad, no solo como lateral sino que también ha sido probado como central, dentro del torneo de liga, Mendoza ha sido fuertemente señalado por errores específicos que han podido significarle puntos a Cruz Azul, si bien es cierto que sus partidos no han sido tan malos como la afición cree, Gerardo debe demostrar todo su potencial.

En su regreso a las canchas en la pretemporada, Flores presentaba los síntomas que tiene un jugador que no ha tenido actividad, el estar fuera de ritmo, el mal manejo de los tiempos y sobre todo la condición física han sido uno de los obstáculos que no le han permitido mostrarse al cien durante el inicio de la temporada, los entrenamientos y el ver acción en la Copa han permitido que el jugador muestre mejoría, ahora que estamos en la mitad de la temporada podemos hablar sobre si Jémez debe darle más oportunidades al jugador en el lateral derecho del equipo.

La respuesta es sí, no hay mejor complicación para un entrenador el decidir que jugador puede ser titular o no, el probar a Flores dentro del torneo local y que este te responda con buenas actuaciones es un satisfactorio dilema para cualquier entrenador, esto le abriría una alternativa más dentro del terreno de juego, no hay que desesperarse si algo ha caracterizado a Jémez durante su mandato en la maquina es la prueba de variantes, así que no nos extrañe verlo tomando el protagonismo en un futuro.