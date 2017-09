Resultado y goles del Necaxa 1-0 Cruz Azul de la Liga MX 2017

Se termina el partido. Cruz Azul y Necaxa empataron a ceros en el Estadio Victoria. Muchas Gracias por seguir el minuto a minuto del Necaxa vs Cruz Azul. Gracias y buenas noches.

Se agregan dos minutos en el duelo de esta noche.

88' La ofensiva dejó de tener las primeras aproximaciones de los primeros minutos.

87' Saque de manos del Necaxa.

83' Centro que termina en las manos de Corona.

80' Cambio de Cruz Azul. Sale Dominguez y entra Gerardo Flores.

78' ¡PALO! Mena saca un derechazo que termina estrellandose en el poste.

76' Cambio de Cruz Azul. Se va Mora e ingresa Cauteruccio.

75' Mendez le puso medio gol a Mora y este, mandó la pelota por arriba del arco local.

73' Beckeles termina cayendo, pero el arbitro no marca la falta.

69' Barragán se anima con un disparo que apenas pasa por arriba de la portería celeste.

GOOOOOOL DE CRUZ AZUL. Mendez marca el penal y el juego se empata en el Victoria de Aguascalientes.

65' ¡PENAL! Mendez recibe una falta adentro del área y Chacón suena su ocarina para marcar la pena máxima.

62' Silva intenta conectar a banda derecha, pero el arquero argentino de los "Hidrocálidos" retiene el esférico.

61' Falta de Enzo Roco.

58' GOOOOOOOOL DEL NECAXA Barovero mete despeje largo le cae a Velázquez, entra al área y mete un disparo para abrir el electrónico.

56' Saque de manos por parte del Necaxa.

54' La lluvia se hace presente en el inmueble de Aguascalientes.

49' Cruz Azul estuvo a punto de marcar el primero de la noche. Barovero evita el remate del "Gato" Silva.

46' Chacón silba y comienzan los últimos 45 minutos en el Victoria.

Terminan los primeros 45 minutos y ambos equipos culminaron con el marcador empatado a ceros.

43' Jordan Silva se cruza ante la oportunidad de González.

41' Mendez trata de sorprender al arquero Barovero desde el mediocampo, pero este se encuentra en posición para quedarse con el esférico.

39' Méndez encara al rival, recorta y mete un disparo que Barovero termina rechazando.

35' Disparo de Ángel Mena que tapa la defensa del conjunto local.

30' Llegamos a los treinta minutos. Cruz Azul y Necaxa siguen 0-0 en el Victoria.

22' Disparo de Adrián Aldrete que se va por encima del arco rivaL.

20' Metió un servicio que pasó de largo a un saque de manos por parte del Necaxa.

16' Falta de Mendez.

12' Bryan Colula metió un disparo que se fue desviado por el poste izquierdo del aruqeo Corona.

9' ¡BAROVERO! El arquero sacó una de peligro tras un remate de Mena.

6' Necaxa comienza a presionar a los cementeros y comienza tocar la puerta del arco defendido por José de Jesús Corona.

Incia el partido en Aguascalientes. Cruz Azul y Necaxa buscarán tres puntos fundamentales.

Alineación del Necaxa: Barovero, Colula, Ponce, Lichnovsky, Beckeles, Iturra, Báez, Villalpando, González, Barragán, Velázquez.

Alineación de Cruz Azul.- Corona, Dominguez, Roco, Silva, Aldrete, Silva, Baca, Peñalba, Mena, Mendez, Mora.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Necaxa vs Cruz Azul en vivo, además de toda la información que surja desde el Estadio Victoria. No pierdan en directo online de VAVEL México.

Este duelo se disputará en el Estadio Victoria de Aguascalientes, inmueble con una capacidad de 25,500 espectadores. Además, el escenario perfecto para presenciar un duelo de estrategias entre ambos clubes.

Tras el duelo anterior, el portero cementero y campeón en Londres 2012, José de Jesús Corona, aseguró que ellos se fueron con la satisfacción de haber obtenido el resultado en casa ante la escuadra rojinegra: "Importantísimo el resultado, nos vamos muy contentos. Fue un partido muy intenso, por ahí se nos complicó con el gol de Alustiza, pero el equipo siguió intentando, siguió tratando de manejar el encuentro con una buena posesión de la pelota. Fue un resultado justo en el cuál nos deja contentos y con la motivación de seguir mejorando".

Atentos a Martín Barragán: A falta de minutos en la liga, es una gran oportunidad para enseñar que el juvenil cuenta con el hambre de hacer goles y sumar minutos con los rayos, al igual que otros como Dieter Villalpando o Daniel Álvarez.

Atentos a Felipe Mora: El atacante chileno parece haberle ganado la carrera por la titularidad a su compañero uruguayo, y a pesar de no marcar en la última fecha, genera constante peligro gracias a sus desmarques y será el referente de gol.

Por otro lado, Ambríz estuvo tranquilo con el resultado obtenido ante Toluca en el Nemesio Diez: "Me voy con el sabor de que pudimos haber ganado en los últimos instantes, hoy no pudimos, me gusta mucho la posición de la pelota, tuvimos un buen rival, bien dirigido por Cristante, y apostamos a la contra, tuvimos ocasiones de gol que no pudimos concretar".

El fin de semana pasado, Jémez se quedó contento con el resultado obtenido ante Atlas en el inmueble de insurgentes: "Hoy me quedo con la capacidad de trabajo de mi equipo, con la capacidad de interpretar el partido que necesitamos, creo que es un regalo para todos poder sacar una victoria ante un rival tan complicado como lo es Atlas".

Por otro lado, el Necaxa de Ignacio Ambríz vive uno de sus mejores momentos tras ubicarse entre los ocho mejores del certamen azteca. Su técnico le ha encontrado amor a unos colores que él defendió en su etapa como futbolista, por lo que será difícil a vencer para el cuadro de la Noria.

Cruz Azul ha conseguido los resultados que la misma directiva esperó hace unos meses atrás, cuando el equipo no encontraba esa mística con Francisco Jémez, pero hoy, las cosas trascienden bien y la "Máquina" gana en el presente torneo.

¡Buenas tarde a todos nuestros lectores de VAVEL! Bienvenidos al minuto a minuto del Necaxa vs Cruz Azul en vivo, duelo correspondiente a la jornada 6 de la Liga Bancomer MX. El partido tendrá lugar en el Estadio Victoria de Aguascalientes a las 21:00 horas.