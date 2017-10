Matías Almeyda: "Mis maletas están bien metidas en casa"

(Foto: Diego Topete l VAVEL)

En el Guadalajara no han salido las cosas como ellos quisieran, y es por ello que en las últimas semanas diversos medios de comunicación han especulado acerca de un posible distanciamiento entre directiva y cuerpo técnico, lo cual generaría en un futuro cercano la posible salida de Matías Almeyda de la institución. Es por ello que el 'pastor' del Rebaño en conferencia de prensa habló ante los medios aclarando todos los rumores que surgen en el entorno rojiblanco.

El entrenador argentino mencionó que, pese a tener ofertas de trabajo para dirigir en otros equipos, él se encuentra 100 por ciento enfocado en Chivas:

"Cada vez que me ponen en duda en México, automáticamente me llegan propuestas, las escucho, las analizo, se las cuento a Vergara, y aunque sé que en otros lugares también me quieren, mi mente está puesta acá, lo ven en los entrenamientos, modifico ejercicios, busco darle la vuelta a la situación, pero no pienso nada más; la autocrítica final se hará cuando termine el torneo", dijo el argentino.

Almeyda hizo énfasis en el apoyo y confianza que ha recibido en su estancia en el Guadalajara, y recalcó que aún le quedan cuatro años de contrato, mismos que tratará de dar todo por lograr más campeonatos con el Rebaño:

"Mis maletas están bien metidas en casa. Me las tienen que sacar para irme de acá. Seguiré siendo el mismo porque la vida para mí pasa por otro lugar, no por el resultadismo. Mis maletas están bien metidas acá adentro, bien firmes".

Por último pidió tranquilidad a la fanatizada rojiblanca, y recalcó que el torneo no está terminado ni muerto para ellos, por lo cual seguirán luchando hasta el final para lograr la clasificación a la liguilla:

"Es que no está terminado el torneo. ¿Qué pasa si Chivas entra a Liguilla y vuelve a ser Campeón? Es imposible hablar ahora, como es imposible decir quién va ser Campeón, por eso la autocrítica la vamos haciendo, pero la autocrítica final es después del último segundo de los partidos”, finalizó.