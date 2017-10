El campeón sin margen de error

Google Plus

Chiva no ha logrado ganar en casa | Foto: Imágenes de Chivas

En este descanso por la Fecha FIFA, nos ponemos a reflexionar acerca del andar de Chivas en su torneo para refrendar el doblete histórico que consiguiera hace cuatro meses. Pero no ha sido miel sobre hojuelas y están al borde de la eliminación, muchos factores se han alineado para que no se den aún los puntos esperados para la altura que está el campeonato.

Seis finales, 18 puntos claves

Con más de la mitad del Apertura 2017 transcurrido y nueve unidades apenas acumuladas por el Guadalajara, donde el factor de las lesiones y sobre todo, el bajo nivel del plantel ha provocado que estén en el antepenúltimo lugar general. Estar más cerca de la última posición de la tabla que de arañar la octava posición habla mucho que el torneo está casi perdido y necesitarán más que un milagro para poder colarse a la 'Fiesta Grande'.

Si aún aspira a defender el título Matías Almeyda y sus dirigidos, deben ganar todos sus partidos como primera misión y conforme vayan transcurriendo los partidos tendrán que generarse las combinaciones de resultados de los equipos que están peleando arriba, además de que el factor de desempate con los goles a favor y en contra que en estos momentos tiene (-4).

En caso de que no se logré la clasificación al término de la jornada 17, sería la primera vez que el 'Rebaño Sagrado' no acceda a una liguilla luego que en el torneo previo haya levantado el título. Sería un golpe muy duro para el equipo y proyecto, ya que sería la segunda vez desde que llegó el 'Pelado' al redil que no logran la clasificación.

Foto: Imágenes de Chivas

El orgullo por delante

Entre tantas suspensiones que ha tenido la Liga MX y los octavos de final de Copa MX, aún le restan al equipo más ganador de México sus tres partidos más importantes de cada temporada. La rivalidad ante Atlas y América se tuvo que haber jugado la tercera semana de septiembre, pero debido al sismo que sacudió a nuestro país, se llevarán a cabo, dos de estos tres clásicos en octubre.

Primero será el Clásico Nacional que se llevará a cabo el próximo miércoles 18 en el Estadio Azteca en un enfrentamiento que luce en el papel muy disparejo. A pesar de que Chivas siempre le vaya bien jugando en la capital Rojiblanca, América se ha visto muy sólido la presente campaña jugando como locales. Una semana después, pero ahora en casa su última carta de trascender, pero en Copa MX será en el Clásico Tapatío donde el 'Pastor' del Rebaño le tiene tomada la medida a los Rojinegros con una sola derrota en su récord.