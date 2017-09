Previa Chivas - Querétaro: Convencer y renacer ante la afición

Google Plus

Rebasaremos este fin de semana un tercio del torneo y los equipos de arriba de a poco comenzarán a tomar una ventaja considerable. El campeón sigue con una gran siesta donde no ha ganado y esta último de la general. En tanto que los Gallos Blancos han mantenido un paso regular en el presente torneo, pero sigue sin ser un futbol vistoso. Para este encuentro de la jornada 7 de la Liga MX, se verá un juego abierto dada la velocidad que tienen las escuadras por las bandas.

Ya es crisis Rojiblanca

Con solos tres partidos ganados en los más recientes 20 encuentros oficiales, podemos calificar en un mal momento a Guadalajara. Que desde el inicio del Apertura 2017 se le vio mermado por ausencias y lesiones, pero la motivación de hambre de triunfo aún no ha sido suficientes para sacar tres puntos de un mismo encuentro. Por las bondades que tiene el torneo mexicano, las Chivas aún están a tiempo de despertar y no quedar fuera de puestos de liguilla.

Foto: El diario de Chihuahua

Hay puntos, pero no convence

Posición 9° en la tabal general y ocho unidades hasta el momento, no son suficientes para que haya calma en el entorno de Querétaro que también deben de estar muy pendientes de la quema por el no descenso. Sus refuerzos aún no han encajado del todo en el esquema y han tenido muchos sube y baja en el funcionamiento en estas apenas seis jornadas.

Foto: Lore Solórzano / VAVEL

Antecedentes

El partido más reciente entre ambos fue durante la jornada 4 cuando se vieron las caras en el Estadio La Corregidora. La anotación de Jesús Sánchez abrió el camino al 'Rebaño Sagrado' para seguir siendo uno de los líderes de ese campeonato. Fue un juego dominado totalmente por Chivas, pero con victoria solo de (0-1) para los tapatíos que seguían teniendo falta de gol.

Foto: Lore Solórzano / VAVEL

Hace un año fue un partido muy similar en el Estadio Chivas cuando se enfrentaron en inicios de agosto del año pasado. Solamente que el resultado cambió, porque fue un (0-0) sin daños para las porterías de los arqueros. Chivas no pudo vulnerar el marco del brasileño Tiago Volpi, pero les faltaron más ideas para vencer al meta gallo y Querétaro no quiso proponer en Guadalajara, dejando un partido muy cerrado en el tramite.

¿Cómo llegan?

Ya son seis, después de una parte importante del Apertura 2017 el equipo del doblete no ha podido sacar tres puntos. El miércoles pasado fue a Torreón a empatar a un gol y seguir en jornadas consecutivas en el fondo de la general. La idea de futbol que nos acostumbraron el torneo pasado sigue sin llegar y por la vía penal a cargo de Ángel Zaldívar se fueron al frente; pero en vez de ir por otro gol se encerraron y llegó el empate por parte de Julio Furch en la recta final del juego.

Foto: En cinco

Regresando a La Corregidora, los Gallos querían retomar el paso de las victorias recibiendo a Tijuana que venía en ascenso. Un golpe de dos goles en tres minutos de Xolos a Querétaro fue crucial y aunque respondieron con anotación de Cortizo en el segundo lapso, Gustavo Bou marcó su tercer tanto para ganar (3-1) Tijuana en Querétaro; alargando a tres partidos sin victoria para los dirigidos por Jaime Lozano.

Foto: Lore Solórzano / VAVEL

Jugadores a seguir

Rodolfo Cota | Portero de Chivas. Ante el bajo funcionamiento que ha tenido el campeón, pocos han sido los jugadores que mantienen el nivel, uno de ellos es el cancerbero seleccionado nacional Cota. Sus atajadas a lo largo del torneo han permitido que Chivas sume y siendo clave en la partida pasada ante Santos y en el inicio del campeonato ante Toluca. Hoy por hoy se ha convertido en un líder nato bajo los tres postes.

Foto: Ezequiel Gasca / VAVEL

Yerson Candelo | Mediocampista de Querétaro. Ante el estilo definido a la perfección por parte de Lozano, se arma el equipo de atrás para adelante. Por lo que la velocidad del extremo colombiano, su técnica para superar a sus contricantes deberá ser clave para que las pelotas le lleguen al atacante que este en el área. También puede llegar a disparar a portería y aunque no ha marcado gol, es un peligro constante.