Óscar Ustari: "Siempre nos ha costado jugar ante Santos"

Ustari se ha vuelto de nueva cuenta en el arquero titular del equipo | Foto: Atlas FC

A media semana de la preparación que tienen los Rojinegros de Atlas en un duelo más clave por la permanencia donde visitarán el domingo a Santos Laguna, habló un futbolistas del equipo tapatío charló con los medios de comunicación acerca del juego de la jornada 13. Óscar Ustari habló acerca de lo importante que será este juego ya que la actividad en los próximos días será intensa y muchas de las esperanzas de trascender en el torneo penden de estas dos semanas.

"Yo pienso que esta seguidilla de partidos, en varios equipos, incluso en el nuestro, van a ser decisivos para saber si estamos para aspirar a una Liguilla o no. Me parece que la continuidad de que en tres semanas prácticamente tengamos tres partidos eso para nosotros nos va a dar una pauta importante. Si bien el domingo es el primer partido, a los dos días tienes otro y el viernes otro", Óscar Ustari reconoce que la agenda es muy apretada. Pero darán todo para que se consiga la mayor cantidad de puntos.

La situación parece cambiar en Atlas luego de acumular dos victorias clave en la pelea de cocientes que tiene desde que comenzó el torneo y se había estancado. Esto lo sabe el arquero rojinegro que ha sido de suma importancia los seis puntos ganados ante Puebla y Veracruz; pero aún puede ser mejor la situación si logran sacar un resultado beneficioso de Torreón.

"Siempre jugar de visitante cuesta"

Sobre la pelea en la titularidad que ha habido entre Óscar y Miguel Fraga, esto es lo que opina el argentino: "Si hay algo que no me desespera es mi trabajo, creo que es lo único que sé hacer, con tranquilidad, sé que nuestro trabajo es así, a veces te toca jugar, a veces no, siempre dije que siempre apoyo al equipo desde el lugar que me toque participar. Hoy me toca participar siendo titular, trabajo de la misma forma, aportando lo que puede aportar uno para el equipo", sentenció.

En la fecha 13, 'La Academia del Futbol Mexicano' enfrentará a Santos Laguna, partido de los llamados de "6 puntos". "Tiene grandes jugadores, más allá de la virtud adelante y atrás es un equipo que a nosotros nos ha costado, me parece que es un equipo como a todos, al qué hay que tenerle cuidado, tienen juego aéreo, en las bandas son un equipo importante", culminó el camiseta uno.