Ravel Morrison y Zaldivar festejando un gol. Fuente: Atlas FC.

El jugador inglés de 24 años Ravel Ryan Morrison proveniente del Queens Park Rangers, arribo a las filas del Atlas en este 2017 para reforzar la media cancha, ya que con la lesión del Clifford Aboagye y los problemas personales de Rafael Márquez, se debilitó notablemente el medio campo del conjunto de José Guadalupe Cruz. Es por eso que los altos mandos del club se vieron en la necesidad de buscar los servicios de un medio campista que le diera la estabilidad que había perdido el equipo; ya arrancado el torneo Apertura 2017 la directiva del club hizo oficial la contratación de Ravel como refuerzo de lujo para sobreponer las pérdidas de piezas clave en los zorros, así es como llega el jugador inglés a la institución tapatía.

¿Debe ser Morrison Titular?

Morrison durante un entrenamiento. Fuente: Atlas FC.

Esa es la pregunta que quizá muchos tenemos en la mente y es que a lo largo de este campeonato no se le ha visto una solidez en medio campo como la que le daba Clifford o el mismo Márquez, Atlas ha sido dominado y no dominador en la mayoría de sus juegos, se le ha notado perdido en dicho sector del terreno de juego, sin generar oportunidades claras de gol para delanteros como Matías Alustiza y Milton Caraglio quienes tienen que sacrificar en muchas ocasiones su posición y adentrarse a terrenos desconocidos para poder generarse oportunidades de gol; además de estar experimentando con diferentes jugadores: caso de Javier Salas, Luis Robles, Uvaldo Luna, Juan Pablo Vigón, etc. Atlas necesita alguien que se faje en el medio campo y a Ravel solo lo han utilizado en 76 minutos desde que llego a la institución, entrando de cambio contra Monterrey al minuto 59 por Uvaldo Luna y recientemente contra los tiburones rojos del Veracruz entrando al arranque del segundo tiempo por ‘el Macue’ Robles.

Entendiendo la necesidad del equipo del ‘Profe’ Cruz y el por qué arribó a la madriguera rojinegra, con la etiqueta de ‘crack’; se le debería de dar la responsabilidad sin duda alguna del medio campo atlista ya que a pesar de no tener tantos minutos aún con el equipo, se le han visto buenas hechuras al momento que pisa el terreno de juego, inclusive en el reciente partido amistoso jugado en el Toyota Park en Estados Unidos contra el América, Ravel ya se estrenó como goleador marcando el empate parcial 1 – 1 para los zorros.

Entonces si se tiene a un jugador que estuvo codeándose con jugadores como Paul Pogba cuando jugaban en las inferiores del Manchester United, y además de que en su momento fue considerado por Sir Alex Ferguson como el mejor juvenil que había visto; ¿por qué no otorgarle la responsabilidad de tomar las riendas del medio campo del conjunto rojo con negro? ¿Ustedes que piensan?