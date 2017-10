A afinar detalles con el parón de la fecha FIFA

'Profe' Cruz. Fuente: Atlas FC.

El equipo del paradero de la mano del ‘Profe’ José Guadalupe Cruz, tiene una marca de 4 victorias, 5 derrotas y 1 empate, además de 2 partidos pendientes contra Tigres y Monarcas Morelia respectivamente, teniendo una efectividad del 40% en 10 partidos que se han disputado hasta el momento en la Liga Bancomer MX; situación que a ‘la Fiel’ no le está agradando del todo debido a que el torneo pasado se tenía una mayor efectividad a la misma altura del torneo.

Gracias a las 2 ultimas victorias del conjunto rojinegro contra Puebla y Tiburones rojos del Veracruz, rivales directos en la quema del descenso, le ha dado un verdadero tanque de Oxígeno para ‘el Profe’ Cruz y sus pupilos, además de que con el parón de la fecha FIFA podrá ajustar y apretar las tuercas, para que el conjunto rojinegro continúe con esta racha positiva.

Atlas ha vencido a 4 rivales que ya cambiaron de DT.

Analizando más a profundidad las 4 victorias que tiene el conjunto del Atlas, se aprecia que esos equipos a los que les ha ganado son: León en la Jornada 1, el club Universidad en la jornada 2 y recientemente Puebla y Veracruz respectivamente; rivales que ya no tienen los técnicos con los que empezaron el torneo, el caso de León destituyó a Javier Torrente en la jornada 7, Pumas que a pesar de que trataron de darle continuidad a Paco Palencia, este se fue por la puerta de atrás en la jornada 6, el Conjunto escualo que destituyó a Juan Antonio ‘el cabezón’ Luna en la jornada 9 y por ultimo a Rafael ‘el chiquis’ García, quien al caer con el conjunto rojinegro en la jornada 11 de la Liga MX la directiva poblana optó por darle las gracias.

Esto nos deja ver que Atlas no ha desarrollado un buen fútbol, además si le sumamos que a lo largo del torneo han tenido desafortunadas lesiones de jugadores clave en el esquema de José Cruz, sin duda se ha notado un bajón fuerte en el nivel mostrado hasta el momento. Pero está situación se detonó a partir de que vincularon al ‘Kaiser’ Rafael Márquez con el narcotraficante Raúl Flores Hernández; y a pesar de que los mismos jugadores afirman que esta situación no afectó en el seno rojinegro, anímicamente el conjunto no se ha visto bien y el fútbol que han venido desarrollando a partir de ese acontecimiento nos dice que pegó y fuerte en la madriguera rojinegra.