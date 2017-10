Milton Caraglio, el regreso del goleador

Caraglio Festejando un gol. Fuente: Mediotiempo.com

Después de que desde la jornada 1 de la Liga MX Milton Joel Caraglio Lugo no veía la luz al final del túnel, la noche del Viernes pasado fue el Héroe de los zorros anotando en dos ocasiones y sellando la victoria rojinegra 2 – 0 sobre un conjunto de los Tiburones Rojos del Veracruz que no tuvieron respuesta alguna. Y es que luego de llegar como el refuerzo de lujo que Atlas necesitaba para acompañar en la delantera a Matías Alustiza y hacer una dupla de cuidado, a Milton no se le había visto tan cómodo en el esquema de José Guadalupe Cruz como se le vio este fin de semana, teniendo sacrificio en toda la cancha, jugando como poste y haciendo goles.

Fue el 22 de Julio cuando Atlas visitó al León donde el delantero proveniente de Tijuana marco su primer y único tanto portando la camiseta rojinegra; habían pasado 69 días y el dorsal 17 del Atlas no se veía las caras con el gol. Y es que sabemos que todo delantero vive de goles, pero a Caraglio se le había mojado la pólvora ya que no estaba cumpliendo las expectativas de la afición a pesar de que tenía buenos juegos no tenía gol, la armonía con el balón no se le estaba dando y en palabras propias del jugador, aceptaba que ya le estaba pesando el no poder anotar para el conjunto Rojinegro y más aún con la racha negativa que traía el equipo.

Milton no dejo de trabajar y la noche del pasado viernes, marcó su primer doblete portando la casaca de los zorros y por fin se vio el delantero que toda la afición del Atlas quiere. Ahora que se ha reencontrado con el gol, acepta que eso le da confianza para seguir trabajando como hasta ahora y poder darle más alegrías a la Fiel.

Por ahora el próximo domingo 8 de Octubre con el parón de la liga MX por la fecha FIFA, el conjunto tapatío se medirá ante el América en un partido amistoso, esperando a que el delantero de la furia continúe con su paso goleador.