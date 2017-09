'Profe' Cruz: "No estamos solo para pelear por la salvación"

Cruz sacó los seis puntos en la fecha doble | Foto: Enrique Ortega / VAVEL

Una semana muy importante en el entorno de la Madriguera, se superó con creces e hilvanar victorias como no lo hacían desde la jornada 1 y 2 del presente torneo. Ayer Atlas venció (2-0) en casa a Veracruz en una auténtica batalla por la permanencia en Primera División. José Guadalupe Cruz se quitó un gran peso de encima con los tres puntos que consiguieron y al final de la partida salió a dar un balance sobre el avance que hubo en estos dos juegos de sus dirigidos.

"La realidad es que es una semana redonda para todo el equipo, no solo para su servidor. Me alegra y lo festejó porque son ellos quiénes lo han hecho posible, los jugadores. Nosotros solo estamos para coordinar sus esfuerzos y estar al servicio del equipo. Vienen unos días que hay que aprovechar, no solo festejar con desmesura; tenemos un partido de preparación en Estados Unidos. Los equipos que trascienden se toman todos los partidos enserio y sabemos que aún falta mucho", José Guadalupe Cruz no se queda con todo el mérito de la victoria y da el merecido reconocimiento a sus pupilos.

Hubo un tanto de complicación en el juego con la administración de cambios. Para reanudar el segundo tiempo, Javier Salas dejó el terreno de juego por precaución muscular y minutos después el goleador Matías Alustiza hizo lo propio. Ambos jugadores tienen solo una contractura muscular en el muslo derecho y no habrá más consecuencias, por lo que podrán estar listos para el juego ante Santos en dos semanas.

"Es válido cambiar las formas con tantas ausencias"

Milton Caraglio tuvo una gran actuación ante Veracruz y de esto se dio tiempo de hablar Guadalupe Cruz. "A Milton le había costado mucho trabajo manifestarse con goles en el campeonato y se generaba reclamo por su capacidad. Yo creo que Caraglio ha hecho un trabajo importantísimo para el equipo, bueno tanto Matías como Milton son nuestros goleadores y estamos contentos pos sus goles", afirmó.

Parece que las buenas noticias para Atlas con el tema de su capitán Rafael Márquez están muy pronto para salir al aire. Desde hace tres semanas, el seleccionado nacional volvió a los entrenamientos para ponerse en el mismo ritmo que el equipo. Cruz espera que en dos semanas haya más notificaciones acerca del caso del zamorano e inclusive ya pueda jugar al superar sus conflictos con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

"Tuvimos una semana redonda"

"Este es el futbol actual, ganas dos partidos y estas en la batalla, pierdes dos o tres encuentros y bajas muchas posiciones. Cuando ganas hay que ser más mesurados, ni tan buenos ni tan malos somos. Hemos aprovechado las circunstancias ante dos rivales porcentuales en las jornadas más recientes", el técnico michoacano sabe que el conjunto tapatío sigue con la misión de superar los 26 puntos que a priori le daría la clasificación a liguilla.

Poco a poco este cuadro rojinegro retoma las raíces que se habían plantado en el semestre anterior. Dos de esos jugadores que recuperan su nivel son José Madueña que dio un gran partido, asistiendo a Milton en el primer tanto y Luis Reyes que luego de tantos descansos que han aparecido en el calendario, va retomando su forma física adecuada.