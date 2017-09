Reyes y Vigón ven un juego vital ante Veracruz

Google Plus

El 'Hueso' y Vigón han formado parte del once ideal del 'Profe' Cruz a lo largo del troneo | Foto: Atlas FC

Desde el miércoles por la tarde los trabajos en la Madriguera Rojinegra comenzaron para preparar otro encuentro con tintes de salvación, luego de haberse quitado la losa de no ganar, cuando el martes vencieron (1-2) al Puebla en el Cuauhtémoc. Esta mañana Luis Reyes y Juan Pablo Vigón salieron a conferencia de prensa, para hablar de la "final" que tienen ante Veracruz y los puntos que se juegan en el Jalisco este viernes son vitales para la permanencia.

"Veracruz viene con un entrenador nuevo, una victoria en casa. Esperamos al mejor Veracruz, tienen jugadores muy importantes de calidad y hay que estar con mucha precaución este viernes para encarar el partido", Luis Reyes y toda la escuadra rojinegra tienen mucho que jugarse este viernes por la noche en el Coloso de la Calzada Independencia, en uno de los partidos llamado de "seis puntos" por la pelea porcentual que Zorros y Tiburones tienen entre sí.

"Lo importante es sumar de tres", Luis Reyes.

Después del juego ante los escualos, vendrá un descanso más por la Fecha FIFA del mes de octubre. Reyes sabe que estos descansos tan prolongados son más de ayuda porque pueden tener más tiempo de trabajo y afianzar el tema físico que les otorgó varios dolores de cabeza en la primera parte de la campaña para Atlas.

"Ahorita la prioridad es el descenso, si vas abandonando esos sitios la liguilla está más cerca. El equipo está trabajando fuerte y sabe lo que se está jugando, tenemos que ver para adelante", con una ventaja mínima en la tabla de cocientes este partido aunque es muy temprano en la pelea que tienen los equipos de abajo, puede ser fundamental cuando se defina el descenso en mayo del siguiente año.

Después fue turno de hablar para Juan Pablo Vigón que ha tenido muchos minutos en lo que va de torneo. "Me siento con la capacidad de jugar en el centro del campo. Estoy agradecido con el 'Profe' por la confianza que me ha brindado y soy consciente que donde me ponga daré el 100%", esto viene a colación después de que el camiseta "19" se ha desempeñado por diferentes posiciones

"Ha sido muy motivante para mí esta temporada", Juan Pablo Vigón.

Acerca del duelo que tienen mañana ante el cuadro dirigido por José Cardozo, Juan Pablo dijo que los tres puntos que se sumaron ante Puebla serán más importantes si ganan el viernes a Veracruz. Los antecedentes dictan que los del 'Puerto' tienen dominio en los recientes años, pero la última vez que visitaron la casa rojinegra; Atlas ganó por la mínima diferencia.

"Yo creo que veremos a un Atlas que proponga más, es lo que buscamos nosotros. Pero hay circunstancias en el juego que te obligan a cambiar. Mañana será un partido importante que esta puesto para jugar agradable y por supuesto sacar la victoria", finalizó el medio centro de la Academia.