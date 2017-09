Uvaldo Luna: "No todo es culpa del director técnico"

Uvaldo ha tenido pocos minutos en lo que va del torneo | Foto: Atlas FC

Volverá a las canchas Atlas, después de una semana y media sin participación debido a la pausa que tuvo la Liga MX por el duelo que hay en el país por los terremotos que han azotado en los últimos días. Hubo tiempo para trabajar y Uvaldo Luna salió a la sala de prensa de la Madriguera Rojinegra para dar el balance del equipo, luego de entrenar una semana y decantarse listos para encarar dos duelos vitales en apenas cuatro días.

“Son un equipo que va a salir todo, por ellos y por lo que ha pasado en la ciudad. No va a ser un rival fácil porque también están peleando el descenso, pero nosotros no vamos a ir con las manos abajo, vamos a levantar la mano para dar un buen partido”, Uvaldo Luna sabe que ante Puebla se jugarán una de sus últimas cartas del actual campeonato.

"El parón de la liga vino bien, no nos afectó a nosotros"

Con el retorno desde la semana pasada del capitán del equipo: Rafael Márquez a los entrenamientos, posterior de superar un mes de parón por su problema legal con el Departamento de los Estados Unidos. A pesar del mal momento que vive el zamorano, sigue con el mismo humor menciona Uvaldo; ayudando esto en gran manera al ánimo que hay en el campamento de los Zorros para el cierre del torneo que viene.

Se tomó el tiempo suficiente el extremo para hablar de la situación que vive el 'Profe' Cruz que tiene los resultados adversos en el presente torneo. "No todo es culpa del director técnico, nosotros también tenemos parte importante y somos responsables del momento que se vive. Trabajamos esta semana para que se den las victorias", dijo en tono seguro.

Los dos partidos que se vienen ante Puebla este martes por la noche y el viernes recibiendo en casa al Veracruz, marcarán pauta para el futuro inmediato y próximo para el cuadro del 'Paradero'. No son solo 6 puntos que se disputan muy rápido, sino que son rivales en la pelea por la permanencia; que en dado caso de obtener resultados positivos, le darán un respiro importante a todo el club.

También se tomó tiempo el camiseta número 8, para hablar acerca de cómo ha ido evolucionando desde su llegada a los Rojinegros en el verano pasado. "Me he sentido muy bien, trato de trabajar por las tardes para estar mejor que nunca. En lo personal creo que he ido mejorando, pero no sirve de nada si los objetivos del equipo no se logran. Esta semana es importante para nosotros, por los rivales que tenemos en el camino", finalizó el mexicano.