Milton Caraglio: "Primero pensamos en Monterrey, luego vendrá el Clásico"

Milton no ha tenido el torneo que esperaba con los Rojinegros | Foto: Atlas FC

Luego de conseguir su pase a octavos de final de Copa MX, Atlas ya se enfoca en su primer partido de liga en tres semanas cuando tenga que ir a visitar al líder invicto Rayados. Pero el juego ante Monterrey no es su única preocupación ya que en fase final de Copa tendrán duelo de Clásico Tapatío, es por eso la importancia que tiene esta semana para el cuadro rojinegro y poder aspirar a cosas importantes. Sobre estos dos encuentros charló el atacante Milton Caraglio esta mañana.

"No estamos cansados, se trabajó con mucha intensidad y se aprovechó para ponerse físicamente a tono. Lo que pasó la semana pasada también lo usamos para entrenar y volver al nivel que tuvimos en la primera parte del torneo, para tener los resultados positivos que sacamos en las dos primeras fechas", con tres semanas de descanso Milton Caraglio está en el mejor nivel al igual que sus compañeros para regresar a la senda del triunfo.

"Tenemos claro lo que nos jugamos el sábado"

Para nada serán unos días tranquilos en la Madriguera Rojinegra, ya que los Zorros tendrás dos grandes pruebas para saber si aún tienen con que para aspirar a pelear en lo que resta de los dos torneos. A pesar de la importancia que siempre genera un Clásico, Milton y el equipo está enfocado en Monterrey. Ya al concluir el juego ante 'La Pandilla' su prioridad será el Clásico más añejo de todo el futbol mexicano que tendrá sede en el Estadio Chivas.

"Son defensas muy duros y nos preparamos para mejorar, estamos para volver a la senda de la victoria. Más allá del rival y lo que ellos proponga, la mentalidad se tendrá para derrotar a Monterrey en su casa", esto expresó el 'Tanque' acerca de su rival Rayados que tendrán enfrente el sábado y donde la misión es regresar a la victoria que no lo hacen desde julio.

"Si ganamos será porque hicimos un buen juego"

También volvió a relucir el tema de los penales que han sido algo complicados, luego del falló que tuvo Milton ante el América. Sobre esto habló acerca del pacto que tiene con Matías Alustiza: "El tema de los penales, habíamos quedado con el ‘Chavo’ que cada quién iba a patear uno. Desde hace diez años que no fallaba una pena máxima. Patee mal ya que había visto tirado a Marchesín, como todo un hombre asumo la responsabilidad de ese fallo", sentenció.

Para terminar el jugador habló de la importancia que tiene el Clásico Tapatío que se jugará la siguiente semana correspondiente a los Octavos de final de Copa MX. Este será el primer juego que dispute Milton de esta índole: "Por el sabor que tiene marcarle a Chivas, claro que me gustaría hacerlo. Pero no solo buscó anotar en ese partido, sino en cualquier otro; soy un delantero y me gustan hacerle goles a cualquier equipo", finalizó el argentino.