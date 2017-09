Los rojinegros tienen plantel para competir en ambos torneos

Ambos jugadores iniciarán como titulares ante Potros | Foto: Atlas FC

Después de más de dos semanas sin jugar un partido oficial, después de la suspensión del juego de viernes entre Atlas y Tigres; el conjunto del 'Paradero' ultima detalles para cerrar su preparación de cara al juego de mañana ante Potros UAEM. Es por eso, que Christian Tabó y Jahir Barraza atendieron a los medios, mentalizados que su objetivo es levantar al equipo de la mala racha en el torneo de mitad de semana en su visita al 'Chivo' Córdova.

“Tanto en Copa como en Liga estamos preparados para llegar a lo más alto, el equipo está trabajando para ello, en Copa queremos los 3 puntos para asegurar la clasificación, reivindicar el paso y trabajar para lo que queremos”, con la obligación de ir a ganar, Jahir Barraza y todos sus compañeros saben que la prioridad ahorita es el juego ante el cuadro del Ascenso MX y luego pensarán en Monterrey.

"El equipo está al 100%", Barraza.

La situación para Atlas es apremiante en Liga MX, a pesar de no haber jugado el fin de semana, dejaron el fondo de la tabla porcentual. Pero hoy por hoy está es la prioridad en los encuentros del Apertura 2017. El delantero mexicano mencionó que para comenzar a aspirar a cosas importantes, deberán dejar de lado cuánto antes esta penosa y presionante situación.

Para terminar, Jahir habló acerca de su situación personal en cuanto a los minutos que ha disputado tanto en Copa MX como en Liga MX. "Yo creo que los minutos que he estado en la cancha los he aprovechado, obviamente me gustaría estar participando más, trabajo al máximo para cuando me toque estar en la cancha aprovechar todos los minutos”, dijo.

Fue entonces turno del uruguayo Christian Tabó que ha mantenido regular en el campeonato de media semana y compite día a día por ganarse un puesto en el XI inicial de Liga. “Estoy muy bien. He tenido más participación en Copa, pero también en Liga he tenido juegos, tenemos que seguir igual para estar en los dos torneos”, mencionaba.

"Todos estamos capacitados para jugar dos torneos", Tabó.

Ante el cuestionamiento que ha tenido en las últimas semanas el técnico José Guadalupe Cruz, el mediocampista salió a su defensa al igual que todo el grupo y buscarán salir de la actual situación. "El Profe lo único que hace es exigir y tener a uno siempre atento porque en cualquier momento te puede mandar a la cancha”, sentenció.