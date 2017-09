Estadio Jalisco, clausurado por la pantalla de 360°

Google Plus

La pantalla de 360° sigue siendo una calamidad en Clubes Unidos de Jalisco| Foto: ESTO

No hubo viernes de futbol en la catedral del fútbol tapatío, el juego entre Atlas y Tigres quedó cancelado debido a que la inmensa pantalla de 360° grados que se ubica por lo alto del círculo central del campo no estaba ubicada en la altura establecida. Por lo que Protección Civil de Jalisco decidió que no estaban las condiciones de seguridad óptimas para llevarse a cabo y pasadas las ocho de la noche el encuentro quedó suspendido.

Después de más de dos horas que se oyó el rumor de la cancelación y hasta minutos antes de la hora original cuando se disputaría el encuentro, fue que Tigres por la vía de las redes sociales la CANCELACIÓN OFICIAL del partido. Se convocó a una conferencia de prensa en el área común en el Estadio Jalisco, pero la espera se hizo eterna hasta que horas después habló un responsable de Protección Civil.

Sin muchos detalles que dar, Protección Civil de Jalisco anunció que no se llevó a cabo el juego porque no se cumplía con el protocolo de seguridad y aunque los dirigentes buscaron hasta el último recurso para buscar que se disputará el encuentro, terminó por darse lo que todos conocemos.

Pasaban los minutos y en zona mixta, salió el presidente del equipo rojinegro Gustavo Guzmán a dar la cara después de lo acontecido. "Hoy parecía que todo estaba bajo control y se bajó (la pantalla) para terminar de instalarse. Y a la hora de subirse hubo un desperfecto en los motores, la pantalla pesa cuatro toneladas y se tronó el motor. Desgraciadamente por el proveedor no había un motor de repuesto y se quedó la pantalla a ocho metros", dando así la explicación de lo que pasó en cuanto a la macroestructura.

Foto: VAVEL

Dados los tiempos en los cuáles se anunció que no habría juego, Guzmán señaló que se pudo haber anunciado antes para que no fuera todo tan repentino para todas las partes. Atlas quedó en un común acuerdo con Tigres y la Liga MX para que el partido tenga una nueva fecha y dadas las interpretaciones en el reglamento, los felinos no ganen los puntos en la mesa. Por otro lado, arremetió contra la empresa que provee la pantalla y buscarán a alguien más para poder finalizarla.

Además se señaló que el partido se reprograma para la Fecha FIFA de Noviembre entre la jornada 16 y 17, en la cual los equipos ya no están obligados a ceder a sus futbolistas ya que no hay eliminatorias (solo amistosos). La gota que derramó el vaso en el Coloso de la Calzada Independencia, fue que cerca de la media noche, Protección Civil del Estado de Jalisco volvió a Clausurar el Estadio Jalisco; en está ocasión por el tema de la pantalla y de nueva cuenta terminar una noche triste para el futbol de Occidente.