Fidel Martínez: "Vamos ir con actitud positiva a Aguascalientes"

El ecuatoriano volvió a ser titular después de mucho tiempo con los Rojinegros | Foto: Atlas FC

Dejando ya en el pasado el empate ante Lobos BUAP del martes anterior, la escuadra rojinegra ya se prepara para encarar su siguiente partido de liga donde viajará a Aguascalientes para enfrentar al Necaxa. Al finalizar la fech 7 este próximo fin de semana, se estará rebasando más de un tercio del torneo. Es por esto que Fidel Martínez habló esta mañana acerca del trabajo del equipo y que están enfocados a mejorar desde ya para mejorar la situación en la tabla general y porcentual.

"La verdad que se tuvo un arranque muy bueno, creo que los últimos partidos no se han dado los resultados por cosas del futbol, lo fortuito que es. Yo creo que el equipo esta haciendo un gran trabajando, luchando hasta el final por conseguir el resultado, no se ha dado pero en el último partido con un hombre menos pudimos haber sacado los tres puntos", a pesar de los resultados se considera que Atlas ha hecho un buen trabajo aunque solo han podido sumar siete puntos.

No ha sido la temporada que esperaba Fidel Martínez con el conjunto rojinegro ya que los minutos han sido muy pocos y participado muy poco desde el torneo pasado. "Cuando me toqué daré lo mejor de mí, yo no soy de los jugadores que le pregunta al Profe porque no juega", dadas las lesiones que tiene el conjunto tapatío es muy probable que siga teniendo la titularidad en la delantera.

"Hay que estar pendientes del descenso"

Volvió a salir el tema del arbitraje debido a las expulsiones que ha tenido en juegos consecutivos Stiven Barreiro, donde se apelaron las dos tarjetas y están a la espera que la Comisión Disciplinaria de su veredicto para la de media semana. Fidel sabe que su compañero es un jugador limpio y que aunque fueron errores arbitrales, las dos acciones nunca fueron en contra de los jugadores.

Para terminar, el camiseta nueve habló acerca del rival de este sábado que los enfrentará al Necaxa en un Estadio Victoria que le sienta de maravilla a los del Paradero. "Será un partido muy complicado, ellos como siempre, son un equipo que te ataca mucho de local, pero hay que preocuparnos por nosotros. Debemos estar muy atentos de los primeros y últimos quince minutos que a veces nos han costado, entrar allá con todo que tenemos que sumar para seguir metiéndonos de a poco entre los ocho de arriba ", culminó el atacante.