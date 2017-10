Despierta 10

Google Plus

Foto: http://e00-marca.uecdn.es

Cecilio Domínguez llegó al América para portar la casca 10 con orgullo, para hacerle justicia a este número, que desde Salvador Cabañas no tiene un portador digno. Cecilio empezó su aventura en México con gol, vs Veracruz, que mejor manera de empezar en el América que metiendo gol en el Azteca en tu primer partido, un debut casi soñado, la afición se emocionaba que el accionar de su nuevo 10, pero no les duraría mucho el gusto ya que el Paraguayo sufriría una luxación en el hombro derecho, lo cual lo mantendría fuera de las canchas prácticamente el resto del torneo.

Tras parar mucho tiempo por dicha lesión, Cecilio volvió a ver acción en la jornada 2 vs Pachuca, el partido se disputaba en el estadio Hidalgo, “Las Águilas” vencieron a domicilio a los “Tuzos” 0-2 con dos goles del “Cecigol” el paraguayo regresaba enchufado y con ganas de seguir demostrando que puede ser el “10” que la afición quiere, todo parecía ir bien, tanto para el América como para el mismo jugador, pero con el pasar de las fechas, Cecilio empezó a esconderse en su banda izquierda, no se mostraba, no tenía buen rendimiento y esto lo noto Miguel Herrera, la primera llamada de atención fue ir al banco para dejarle su lugar a Diego Laínez, un chavo de 17 años, pero el juego Domínguez seguía en picada, en el último partido liguero que disputaron los pupilos del “Piojo" fue en “La Bombonera” venciendo 1-2 a Toluca, el castigo para el 10 fue irse al palco por exceso de extranjeros.

Un jugador de la categoría de Cecilio no puede darse el lujo de ir al palco, sabemos el tipo de jugador que es, lo que puede hacer, es un jugador de esos diferentes, que te pueden cambiar un partido en una sola jugada, un jugador que todo Dt quiere tener, cuando está en su nivel, es uno de los mejores jugadores de nuestra liga, es desequilibrante, atrevido, hábil, encarador, lo tiene todo para ser el 10 que todos queremos que sea.

Miguel es especialista en recuperar jugadores y una cosa es segura, Cecilio no será la excepción, volverá a su nivel, nos mostrara porque llego al equipo más grande de México, si él quiere puede llegar a ser un jugador muy importante dentro del futbol mexicano, puede ser un referente en el América, todo depende de él, despierta 10 tienes el potencial.