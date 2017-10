Regresa a casa con unidades las fuerzas básicas de América

Google Plus

Foto: América FB

Los juveniles americanistas, en su visita a Metepec, Estado de México, para disputar la jornada 12 de la Liga Mx, América sub 20 obtuvo la victoria tras imponerse por marcador de dos goles por uno ante los juveniles de los diablos rojos del Toluca. Por su parte, los juveniles de la categoría sub 17 no corrieron con tanta suerte ya que terminaron repartiendo unidades tras finalizar el encuentro con empate a un gol.

Sub 20

En punto de las nueve horas de la mañana, comenzaron las actividades en territorio choricero. El árbitro central, Arturo Isaí González Montiel fue el encargado de revisar as acciones en terreno de juego en la categoría sub 20.

A los catorce minutos de haber sonado el silbatazo inicial, fue el jugador azulcrema Ricardo Marín quien se encargó de mandar el esférico hasta el fondo de la red, colocando así la mínima ventaja en la pizarra para los visitantes.

El descuento vendría al minuto 34 cuando el jugador David Rangel lanzó un potente zapatazo que terminó por finiquitar al cancerbero americanista. Con el marcador de 1-1 terminaron los primeros 45´ de juego.

Para la parte complementaria, el gol definitivo estuvo a cargo del juvenil americanista Fernando Illescas, quien al minuto 64 logró poner el gol de la victoria que terminó por darles las tres unidades a los de Coapa.

Con este resultado, el equipo choricero se quedó con 13 puntos en el décimo peldaño, mientras que las Águilas son tercer lugar con de 21 unidades. El siguiente compromiso de Toluca será recibiendo a Lobos BUAP y por su parte América visitará a la Máquina Cementera de Cruz Azul.

Sub 17

​Dos horas y media más tarde, el árbitro central, Christian Alexis Mendoza Martínez, dio el silbatazo con el cual iniciaron las acciones en la categoría sub 17.

El primer gol en llegar estuvo a cargo de los diablos rojos del Toluca, el jugador Francisco Delgado fue quien adelantó a los Diablos apenas al minuto 15. El medio escarlata dentro del área definió de forma correcta para vencer al guardameta de las Águilas.

Pero la alegría no dilató mucho tiempo en el conjunto local, ya que al minuto 23 llegó el gol del empate. El jugador americanista, Alan Arreola, en el área chica empujó el balón para el 1-1 en el encuentro. En la parte complementaria, los Diablos Rojos intentaron hacerle daño al rival, pero América apostó por pararse bien atrás para evitar el peligro, estrategia que le funcionó al cuadro visitante.

En la fecha 13 de la Liga Mx, el equipo del Deportivo Toluca recibe a Lobos BUAP y el conjunto americanista visitará al conjunto cementero de Cruz Azul.