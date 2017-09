Foto: Club América

Bajo los tres palos del arco americanista se encuentra este argentino, que llegó a la institución para suplir a un “ídolo” como fue Moisés Muñoz, fue muy criticado por la formas en que llego y por ciertas declaraciones que hizo en su pasado lagunero, en las cuales dijo que nunca jugaría en el América, desde este momento se puso a la afición en contra y tendría que demostrar dentro de la cancha su valía para ganarse a la grada azulcrema.

Si bien el inicio de Agustín Marchesín en la portería crema no fue el mejor, ya que sufrió mucho en las primeras jornadas, no por su rendimiento si no porque todos los goles que le anotaban era golazos y por ende el de San Cayetano no podía hacer mucho, pero nunca se rindió y de a poco empezó a lucir su gran accionar bajo los palos, con atajadas fundamentales que significaban puntos para el equipo. Otra gran caracteristica de “Marche” es su gran habilidad para jugar la pelota con los pies, algo que gusta mucho a Miguel Herrera en un portero y el argentino lo tiene, un plus que son los penales, Marchesín es un especialista en esto, desde que llegó al nido ha parado 5 penales, 2 en copa y tres en liga, es una garantía en esta aspecto.

“Marche” ha demostrado que es un portero digno del América y merece estar donde está, se ha ganado a la afición partido a partido con actuaciones impresionantes que significan puntos para el club. En el América siempre existen quejas por los fichajes, que no traen grandes contrataciones, jugadores de élite, etcétera, pero por lo menos en la portería esto no se puede escuchar, ya que se contrató a uno de los mejores porteros de la liga, si no es que el mejor.

Se ha vuelto una pieza fundamental y un candado en la portería, que con cada atajada se gana un poquito más a la afición e incluso a sus entrenadores, ya que recientemente ha recibido el llamado de Jorge Sampaoli para defender a la albiceleste. La gente de América puede estar tranquila ya que tienen al “águila albiceleste” resguardando su portería.