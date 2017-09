Agustín Marchesín, contento por el buen paso del equipo

(Foto: Marchesin l Julio C. Félix)

Después del partido entre América y Tijuana, el guardamenta Agustín Marchesin comentó que ambos equipos tuvieron jugadas claras, y que se logró sacar un punto importante del Estadio Caliente: "Un partido difícil, sobre todo después de la expulsión se nos complicó un poco, tuvieron situaciones clara y nos llevamos un punto de una cancha que realmente es muy difícil".

Tras el penal detenido al minuto 26, 'Marche' se siente contento por la buena actuación que tanto él como el equipo han tenido a lo largo de la jornada y comentó la importancia que tienen los dos siguientes partidos tanto el de copa como el de liga: "Contento por eso, obviamente para ayudar al equipo, Pablo y Miguel me habían dicho que me fuera a ese palo, no estaba muy convencido, pero me terminaron convenciendo y por suerte se dio, complicada no, a disfrutarla, la verdad son dos partidos que cualquiera quisiera jugarla, a sacrificarnos para andar bien en la semana y a lo que nos toque tratar de hacer las cosas bien", señaló.

"Estoy contento, agradecido por la,oportunidad que me está dando el club, estoy contento por el rendimiento, pero a seguir trabajando para seguir mejorando"

A lo largo de su carrera, el guardamenta a pintado reflectores para ganarse un puesto en la Selección Argentina y por su buen fútbol, y gran compromiso bajo los tres palos Marchesin se ha ganado un lugar en la convocatoria con su selección: "Ir a la selección para un jugador es lo máximo, siempre quiero hacer bien las cosas por el club, es importante que me consideren para ser parte, y estoy agradecido con este llamado, siempre es importante trabajar y seguir así, ir creciendo para mejorar, una oportunidad muy linda para aprender, aportar de donde me toque estar".

"La bombonera es el estadio más lindo de argentina que a cualquier jugador le gusta jugar, son canchas muy lindas, que sea un buen partido y que sea a favor de argentina", comentó.

Sin embargo, se vienen partidos importantes, el de copa con Cruz Azul y en liga con Chivas es por eso que menciona que el América sabe de la calidad de los jugadores de ambos equipos y jugaran al tu por tu para ganar en los dos encuentros: "Disfrutarlo, sabiendo la responsabilidad que amerita semejante partido sabemos que la calidad de sus jugadores es bueno, ojalá que podamos aprovecharlo para sacar adelante dos partidos que son muy dificiles, Cruz Azul esta en un momento bueno, Chivas levantó, se van a dar partidos muy interesantes"

En los partidos el América se viste de local y eso es una gran ventaja para los de Miguel Herrera: "Es una ventaja, porque nuestra afición siempre es importante tenemos su apoyo", finalizó.