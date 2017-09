Bruno Valdéz apunta a lo más alto con las Águilas

Google Plus

Luego de ocho fechas disputadas, América se ubica en la parte alta de la tabla con 16 unidades, solo por debajo de Rayados de Monterrey, sin embargo, en el seno americanista saben que aún tienen mucho por mejorar para cerrar de buena manera el certamen, así lo confirmó el central paraguayo, Bruno Valdéz.

“Estamos contentos por el arranque, obviamente hay cosas por mejorar y hay que seguir trabajando, tener la seriedad que tenemos, que en cada partido veamos los errores que tenemos para no cometerlos al siguiente”.

Asimismo, el camisa ‘18’ de las Águilas resaltó el trabajo que se ha venido haciendo desde la llegada de Miguel Herrera al banquillo de Coapa.

“Con el ‘profe’ (Miguel Herrera) estamos muy bien, estamos trabajando más en la parte dinámica, en lo personal me gusta mucho por la confianza que te da, me está haciendo jugar en un puesto donde me siento muy cómodo”.

El próximo viernes, América visitará a Xolos de Tijuana en la fecha 9 del Apertura 2017, al respecto, Bruno reconoció que si bien es distinto jugar en una cancha como la del Estadio Caliente, no es excusa para que puedan desplegar su mejor futbol.

“Me ha tocado jugar dos partidos allá (en el Estadio Caliente), el bote de balón es diferente pero eso es una excusa, trataremos de jugar como el profe nos dice, él conoce bastante bien la cancha y aprovecharemos eso nosotros. (Xolos) Es un rival muy respetable como todos, tienen un técnico nuevo, que está conociendo el futbol mexicano, hay que respetarlos, están en su casa”.

Pese al buen paso que tiene el cuadro azulcrema, no echan las campanas al vuelo pues saben que aún queda mucho torneo y los objetivos aún no se cumplen.

“Nuestro primer objetivo es clasificar a Liguilla y estar en los primeros puestos, obviamente nos pone contentos que se estén dando los resultados pero hay que trabajar todos los días para luchar por el campeonato”, sentenció el guaraní.