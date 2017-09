Darwin Quintero reconoció la confianza y respaldo de Miguel Herrera

(Foto: Yess Peralta / VAVEL México)

Estando en la orilla de quedar fuera del conjunto de Coapa, Carlos Darwin Quintero ha respondido a la firme confianza que el estratega del América, Miguel Herrera, ha tenido sobre él. El atacante colombiano habló con Televisa Deportes donde expresó su sentir tras el momento positivo que vive con el equipo azulcrema, luego de haberse efectuado la primera mitad del Apertura 2017.

“En Santos me hice un nombre que eso conllevó que yo llegara acá, no me había ido bien en otras temporadas de la mejor manera pero eso nunca me ha espantado. Ahora que la gente me está pidiendo, está en confiando en uno, tampoco me lo tomo tan a pecho”.

Y es que Darwin sabe que las críticas siempre van a depender mucho de su accionar en la cancha, por lo cual explicó cómo maneja tanto lo positivo como lo negativo: “Siempre he sido una persona equilibrada, cuando me va bien trato de mantenerme alejado de lo que dice la gente y cuando me va mal igual. Lo mío es trabajar el día a día sabiendo que la calidad se tiene”.

Sobre lo que ha sido el respaldo que ha tenido por parte del ‘Piojo’ en su regreso como timonel de las Águilas, Quintero dijo lo siguiente: “Siempre que te dan la confianza, te sueltas. Cuando no la tienes, juegas más cohibido, con ganas de no fallar y al final terminas fallando. La confianza que me ha dado Miguel (Herrera) y todo el cuerpo técnico ha sido fundamental para que esté así”.

Finalmente el ‘Científico del Gol’ no quiso adelantarse a lo que será el ya cercano Clásico Nacional ante Chivas y prefiere enfocarse primeramente en el duelo ante los Xolos de Tijuana a disputarse este próximo viernes en punto de las 21:00hrs en la cancha del Estadio Caliente.