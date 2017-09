Pedro Arce: "No me siento desesperado"

Google Plus

(Foto: Periódico Zócalo)

Con pocos minutos en su haber con el conjunto de las Águilas del América, el refuerzo azulcrema, Pedro Arce, toma las cosas con calma, esperando tener una oportunidad más constante en el equipo dirigido por Miguel Herrera.

En palabras para Televisa Deportes, el jugador que ya tuvo un paso por Europa, manifestó su sentir de portar los colores de la escuadra de Coapa.

“No estoy desesperado, lo tomo con tranquilidad, ha sido un proceso que va de menos a más. Yo vine aquí arrastrando una lesión desde el campeonato griego, me costó un poco adaptarme, agarrar la forma que traían mis compañeros. Ahora me siento al cien por ciento para ayudar al equipo”.

En cuanto a la decisión de tener que enrolarse con la escuadra azulcrema en su primera aparición dentro del futbol mexicano, Arce dijo lo siguiente: “Fue adecuado por el club al que llegué, yo llegué al equipo más grande de México, claro que es un paso adelante (en su carrera)”.

Posteriormente Pedro relató la manera de trabajar con el 'Piojo', su actual estratega en el equipo americanista: “Se trabaja muy bien, no son trabajos de mucho tiempo en la cancha pero te sientes muy satisfecho al final del entrenamiento, hacemos muchas cosas aparte, el gimnasio. En Europa me sentía diferente, mucho tiempo en la cancha y al día siguiente te sentías un poco más cansado”, finalizó.

América continua con su preparación para recibir al cuadro de los Tiburones Rojos del Veracruz este próximo sábado en punto de las 21:00hrs en la cancha del Estadio Azteca, en lo que será ya la octava fecha del torneo de Apertura 2017.

Al momento las Águilas se encuentran como sublíderes generales de la competencia, teniendo en su haber 13 unidades producto de cuatro victorias, un empate y un par de derrotas.