Silvio Romero: "Están saliendo las cosas como pretendemos"

(Foto: Enrique Ortega / VAVEL México)

A pesar de una gran cantidad de ausencias, América sacó la casta y se clasificó a los Octavos de Final de la Copa MX, luego de vencer en calidad de visitante al cuadro del Atlas con marcador 0-2, cerrando así su participación en la Fase de Grupos del certamen.

El delantero argentino, Silvio Romero, uno de los elementos más criticados por la afición azulcrema, ofreció declaraciones en la zona mixta del Estadio Jalisco tras el resultado positivo que significó la clasificación a la siguiente ronda.

“Por suerte hoy pudimos ganar, aseguramos la clasificación y bueno estamos contentos. Están saliendo las cosas como pretendemos y hay que seguir por este camino”.

El ‘Chino’ fue cuestionado sobre qué tiene que mejorar América a pesar de los dividendos positivos que están obteniendo en la doble competencia y esto fue lo que dijo: “Mucho, la verdad que esto recién arranca, hay que seguir por este camino y después tratar de mejorar (detalles)”.

Sobre sus problemas para definir frente al marco y que le ha generado inclusive abucheos de la parcialidad azulcrema, Romero manifestó lo siguiente: “Más allá de los goles, me baso en mi rendimiento, he tenido partidos buenos, me ha tocado convertir pero sobretodo la confianza que me ha dado el cuerpo técnico, me hace muy bien”.

Romero presentó una lesión en el cotejo ante los rojinegros y él mismo aclaró el cómo se siente en el aspecto físico: “Bien, me van a hacer unos estudios, fue en la rodilla pero bueno la siento estable, la siento firme, esperemos que no sea nada”.

Finalmente Romero reconoció a la afición americanista que se hizo presente en el Estadio Jalisco, mismos que no dejaron de alentar a su equipo en ningún momento.

América regresará a la actividad hasta el 9 de septiembre cuando reciban en casa al cuadro de los Tiburones Rojos del Veracruz en duelo correspondiente a la octava fecha del Apertura 2017.