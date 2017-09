William Da Silva: "Muy contento por el triunfo y por el partido"

(Foto: Rodrigo Peña / VAVEL México)

Con sufrimiento incluido pero a final de cuentas el conjunto de las Águilas del América logró llevarse los tres puntos de la casa de Lobos BUAP, luego de derrotar al equipo de Rafael Puente con marcador de 2-3 en duelo correspondiente a la quinta fecha del Apertura 2017.

Luego de recibir la oportunidad tras la suspensión de Bruno Valdez, el atacante brasileño, William Da Silva, expresó su sentir tras una nueva victoria para el conjunto azulcrema.

“Sí, contento de verdad, muchas cosas por mejorar, es importante mejorar esas cosas sumando sobretodo de a tres. Muy contento por el partido, por el triunfo y hay que mejorar en el próximo partido”.

Da Silva tuvo la oportunidad de marcar en el cotejo ante el cuadro poblano y esto fue lo que dijo respecto a ello: “Sí, eso demuestra que uno nunca puede bajar la cabeza, la oportunidad puede venir, no sabemos cuándo. Tenemos que estar preparados, sabemos que tenemos muchos jugadores de mucha calidad, el partido pasado no me tocó estar, hoy me toca estar y poder ayudar de la mejor manera posible”.

William reconoció que Miguel Herrera podría tener un problema que todo DT desea tener, dado de que mientras respondan todos los jugadores, será difícil a quién poner en el once inicial del conjunto americanista: “Ese es el tema, lo tenemos que hacer nosotros, hacer bien nuestro trabajo y al final que él decida. Ya hablamos sobre esto, el que tenga la oportunidad tiene que hacerlo mejor para que él tenga las dudas”.

Finalmente el mediocampista consideró que nunca hay falta del zaguero azulcrema Edson Álvarez, en la jugada que lo llevó a ver la tarjeta roja de forma directa y así dejar con desventaja numérica a las Águilas por un buen lapso del partido: “Yo estaba muy cerca de la jugada pero ¿qué hacemos ahí? Hay que hablar con él para que esté tranquilo porque salió algo molesto por la situación”.