Un invicto agridulce

(Foto: Diego Farell/ VAVEL México)

Parece que la suerte no le sonríe los suficiente a Pumas de la UNAM femenil. Pudieron rescatar un empate a un gol, pero fueron superiores en todo el cotejo y el toque amargo no lo quita no haber tenido un resultado más o menos positivo.

Desde el principio, Ileana Dávila apuntó un cuadro competitivo, aunque la primera llegada la tuvieron las visitantes al 5' con un craso error de Ericka Soto, quien estuvo sola frente al arco de Brissa Rangel pero su disparo se fue por arriba. Todas las oportunidades siguientes fueron para las universitarias, aunque el poder ofensivo fallo, pues no podían llegar al último pase para empujar el balón a las redes.

Las emociones llegaron hasta la parte complementaria, donde en un contragolpe llegó la primera anotación del 'Xolaje' gracias a un gran contragolpe que finiquitó María Cristina Juárez. El golpe hizo reaccionar a las auriazules, quienes al 79' lograron el empate con el tanto de Ana Paola López, quien aprovechó una serie de rebotes en el área que resultaron en el marcador final.

Pumas sigue en la cuarta posición del grupo 1 y lejos de los lugares de clasificación, aunque la esperanza morirá al último cuando lleguen las fechas finales, donde tendrán que sacar todas las victorias posibles. El invicto sigue en la cantera, aunque deja un sabor agridulce cuando no se saca el triunfo.