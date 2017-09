Diego Ramírez: "El liderato no era una obsesión"

(Foto: Cynthia Castillo | VAVEL)

Dorados de Sinaloa consumó una semana para el olvido tras caer este sábado como local frente a Atlante FC, que se agregó a la derrota por goleada de la semana pasada ante Tampico Madero y a la polémica alineación indebida en la última jornada de la Copa MX en el Estadio Jalisco, que los hizo perder los tres puntos en el escritorio.

“Es la segunda derrota consecutiva, hemos acumulado expulsiones en ambas derrotas y eso ha condicionado indiscutiblemente las circunstancias del partido, pero ni Tampico Madero ni Atlante tienen culpa de eso. Aun así, creo que el equipo hace un gran esfuerzo con hombres menos, llegamos más que el rival pero no estuvimos finos”, comentó Diego Ramírez en conferencia de prensa tras el dos a cero en contra del cuadro azulgrana.

Rebasando la media hora de partido, el conjunto sinaloense se quedó en inferioridad numérica tras la expulsión del defensa Oliver Ortiz. Algo que se ha vuelto un problema en sus últimos dos compromisos de liga, pues en la pasada visita al Estadio Tamaulipas terminaron con nueve jugadores en el terreno de juego.

“Es algo que ya lo habíamos hablado, lo habíamos trabajado durante la semana. Habíamos quedado que en este partido no íbamos a tener expulsión y que íbamos a tener máxima concentración para evitarlas, pero desafortunadamente sufrimos una expulsión y estuvimos durante un gran lapso de tiempo con un hombre menos”, declaró el director técnico.

Con la derrota sufrida a manos de los Potros de Hierro, el equipo de Sinaloa hilvanó cuatro fechas sin ganar, despidiéndose primero de su invicto y después del liderato. Sin embargo, el entrenador descartó que el haberse colocado en la primera posición desde el inicio haya sido algo que presionara a sus jugadores, por lo que le restó importancia a ese tema.

“Presión no porque siempre habíamos hablado del presente. La tabla es una consecuencia de lo bien o de lo malo que hemos estado haciendo. No era una obsesión el tener el liderato, obviamente es mejor tenerlo pero no era algo de lo que estuviéramos pendientes. No era un presión para los jugadores y si lo era hoy sin querer se la sacaron”, finalizó.

El siguiente partido del ‘Gran Pez’ será visitando el próximo viernes a los Cimarrones de Sonora en el Héroe de Nacozari, estadio donde el torneo pasado consiguieron ganar por marcador de 5-1, algo que tratarán de repetir para dejar atrás esta racha negativa.