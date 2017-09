Jesús Angulo: "El llamado a la Selección es un sueño hecho realidad"

(Foto: Aldair Miranda | VAVEL)

El pasado jueves por la tarde se dio a conocer de manera oficial la lista de convocados de la Selección Mexicana Sub-21, donde se destaca el nombre de Jesús Angulo, jugador surgido de la cantera de Dorados de Sinaloa que, a pesar de su juventud, se ha convertido en un titular indiscutible en el equipo desde la campaña pasada, aportando goles importantes que sirvieron para soñar con el bicampeonato y el ascenso al máximo circuito.

“Me siento muy bien y muy contento, tenía mucho tiempo esperando esto, es un logro más en mi carrera y es algo por lo cual he luchado desde un inicio. Es un sueño hecho realidad el que me hayan llamado a la selección de mi país”, declaró el futbolista nacido en Culiacán, Sinaloa a los medios de comunicación después de enterarse de su llamado al tricolor.

En el pasado Clausura 2017, el ‘Canelo’ tuvo un torneo de ensueño al registrar nueve anotaciones en total, siete en la fase regular y dos en la liguilla, convirtiéndose en todo en referente de la ofensiva sinaloense. Su regularidad y su buena cuota goleadora le han valido al atacante de 20 años de edad recibir su primera convocatoria para formar parte del seleccionado juvenil.

“El esfuerzo que muestro cada día, la mejora que he tenido también en cada partido creo que son factores para estar aquí y también los consejos que me han dado cada uno de los profesores que me han dirigido, todo eso se ha ido conjuntando y eso me ha ayudado”, finalizó.

El camiseta #60 hizo su debut con el primer equipo en un encuentro de Copa Corona MX frente a Leones Negros de la UdeG el 26 de enero de 2016 y, posteriormente, el 13 de marzo del mismo año lo hizo en la Liga Bancomer MX contra los Diablos Rojos del Toluca. Desde entonces, ha disputado cuarenta y siete partidos y ha anotado once goles por toda competición.