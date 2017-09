Oliver Ortíz: "Estar con nuestra gente es una fortaleza"

(Foto: Aldair Miranda | VAVEL)

Dorados de Sinaloa continúa con sus trabajos de preparación, en la cancha del Estadio Banorte, previo a lo que será el compromiso del próximo sábado frente a los Bravos de Juárez, en el encuentro correspondiente a la Jornada 6 del torneo Apertura 2017 del Ascenso Bancomer MX.

Oliver Ortíz, quien ha aparecido como titular en las últimas dos fechas, habló en conferencia de prensa sobre lo que fue el anterior encuentro en el Instituto Tecnológico de Oaxaca, donde fue pieza importante en la defensa para mantener el cero en el marcador.

“En lo personal me he sentido muy bien en los últimos dos partidos que me ha tocado iniciar ya que me siento preparado y capacitado para estar en cualquier posición que se me requiera. Oaxaca fue un rival complicado en su casa, tenían la oportunidad de sacarnos del liderato pero hicimos un buen trabajo táctico que nos ayudó a sumar ese punto”, comentó.

El defensor hizo a un lado el buen paso que lleva el conjunto sinaloense en la presente campaña, pues más allá del invicto y el liderato en la tabla general, en lo que se enfocan es siempre en el siguiente partido.

“La idea que tenemos en grupo y junto con Diego (Ramírez) es ir pensando simplemente en el próximo partido que tendremos e ir con la mentalidad de sacar los tres puntos, siempre pensando en el siguiente rival y no a futuro”, señaló.

Por último, el camiseta #50 del equipo de Sinaloa se refirió a la complicada prueba que tendrán el sábado por la noche, sabiendo que FC Juárez cuenta con mucha calidad pero que con el apoyo de la afición en las tribunas se podrá salir avante.

“Es un rival que viene bien, cuenta con jugadores de mucha calidad y va a ser un partido donde el que haga el mejor trabajo se llevará la victoria. Tenemos la ventaja de que estamos en casa con nuestra gente y eso será una fortaleza para ganar el día sábado”, finalizó.