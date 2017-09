Diego Ramírez: "El punto nos mantiene en el liderato"

Google Plus

(Foto: Aldair Miranda | VAVEL)

Dorados de Sinaloa mantuvo su invicto en la Jornada 5 del Ascenso Bancomer MX, al haber empatado como visitante frente a los Alebrijes de Oaxaca, en el partido que pintaba para ser el más atractivo del fin de semana porque se enfrentaban el primero y segundo lugar de la tabla general.

El encuentro en el Instituto Tecnológico de Oaxaca terminó sin goles en el marcador, con lo que los de casa desaprovecharon su oportunidad de arrebatarle el liderato al conjunto sinaloense. En conferencia de prensa, Diego Ramírez habló sobre la importancia del punto obtenido a pesar de que el objetivo era quedarse con la victoria.

“La idea era venir a proponer el partido y estar bien atentos atrás, se mantuvo un orden que era lo que queríamos. Nuestro objetivo era buscar los tres puntos, optamos por pararnos bien con la idea de sumar unidades y no irnos sin nada, se logró ese punto que nos mantiene en el liderato y el equipo sigue sumando”, comentó.

A pesar del gran inicio que ha tenido el equipo de Sinaloa, registrando cuatro victorias y un empate en las primeras cinco fechas transcurridas, su director técnico negó que exista algún tipo de presión por llegar a la final y salir campeón en este semestre.

“No es una obsesión, lo que sí es que Dorados es un equipo protagonista en este torneo y cuando iniciamos jamás mencionamos los temas de liderato, tenemos un código donde no se menciona liguilla y campeonato, solo hablamos del día a día con nuestra mente puesta en nuestros rivales en turno. Tal vez no fue nuestro mejor juego a la ofensiva ante Alebrijes pero el rival también cuenta”, finalizó.

El ‘Gran Pez’ regresará a los entrenamientos este lunes por la tarde, en la cancha del Estadio Banorte, preparándose para lo que será su siguiente partido de liga, donde estará recibiendo a los Bravos de Juárez, equipo que marcha en la tercera posición de la tabla general.